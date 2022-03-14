Fox News: Под Киевом ранен журналист | Фокс Новости

В понедельник новостная сеть сообщила, что под Киевом пострадал журналист Fox News.

в заявление Направленный своим сотрудникам в понедельник днем, Fox News сообщил, что его корреспондент по иностранным делам Бенджамин Холл «был ранен во время сбора новостей за пределами Киева в Украине. На данный момент у нас есть минимальные подробности, но Бен находится в больнице, а наши команды на местах. над этим работают. Собирайте дополнительную информацию по мере быстрого развития ситуации».

Сообщение появилось после страницы в Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, объявить В понедельник британский журналист получил серьезные травмы в Украине и находился «в реанимации под наблюдением врачей».

Этот человек не находился на военном объекте, где, по словам российских официальных лиц, они постоянно подвергались преследованиям. Издание добавило, что он не находился на военном объекте, получил тяжелые ранения.

Информация по этому делу передается в Национальное антикоррупционное бюро Украины, где оно «будет надлежащим образом расследовано», по словам прокурора.

К сообщению прилагается фотография пресс-аккредитации Конгресса с надписью «Радио и телевидение» и «Fox News». В титрах изображена фотография Холла с костюмом, на котором внизу написана дата «31.03.2022».

«Безопасность всей нашей команды журналистов в Украине и окружающем регионе является нашим главным приоритетом и имеет первостепенное значение. Это серьезное напоминание всем журналистам, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы донести новости из зоны боевых действий. », «Фокс Ньюс» Он сказал.

В воскресенье украинские власти объявили, что Брент Рино, отмеченный наградами американский режиссер, был убит российскими войсками в Ирбине, беспокойном городке под Киевом. Американский фотограф Хуан Арредондо был ранен.

Представители местной полиции заявили, что 51-летний мужчина был ранен в шею и скончался вскоре после того, как попал под огонь русских.

На прошлой неделе съемочная группа Sky News была эвакуирована из Украины и отправлена ​​обратно в Великобританию после того, как группа из пяти журналистов была застрелена предположительно российским «эскадроном смерти». На двух журналистов напали, когда они находились в машине после того, как безрезультатно пытались посетить Бучу, город под Киевом.

Стюарт Рэмси, главный корреспондент Sky News, был ранен в поясницу, а оператор Ричи Моклер дважды попал в бронежилет. В конце концов группе удалось вырваться из машины и найти укрытие. В соседнем гараже, где их позже спасла украинская полиция.