«Прощай, Ленин!» — немецкая трагикомедия 2003 года, изображающая колеблющиеся ожидания людей в отношении свободного общества после краха давней репрессивной социалистической системы за железным занавесом.

Бывший восточногерманский космонавт, национальный герой, в итоге работает таксистом. Заметив удивление на лице пассажира, он сказал: «Я знаю, о чем вы думаете. Но я не то, что вы думаете».

Это его способ просить зарплату, чтобы не говорить о прошлом.

Потеря работы — повторяющаяся тема в этом фильме. Банкноты социалистической эпохи в мгновение ока превратились в никому не нужные бумажки.

Многие восточные немцы пережили горькое разочарование. Но россиян ждало глубокое отчаяние.

Советский режим рухнул 25 декабря ровно 30 лет назад. Вскоре Россию охватили безудержная коррупция и безработица, не говоря уже о массовой инфляции, превысившей 1000 процентов.

Этот опыт заложил основу для долговечности администрации Владимира Путина, которая сосредоточилась на восстановлении после хаоса.

Однако сегодня администрация безжалостно сажает оппонентов в тюрьмы и проводит «выборы» лишь на словах. В чем разница между советскими гонениями?

Действительно, Путин говорит, что либерализм устарел.

Когда-то было сказано, что свободная и демократическая экономика наконец восторжествовала. Но сейчас кажется, что это было очень давно.

Все, что было доказано, — это то, что прекращение угнетения не означает, что свобода или демократия возобладают. Помимо квалифицированных специалистов, должна существовать система, обеспечивающая справедливое управление экономикой, а также существование множества хорошо зарекомендовавших себя политических партий.

Прочный дом нельзя построить на шатком фундаменте. Это также относится к уже существующему дому, который едва выдерживает нагрузку.

Последние 30 лет научили нас ценности и хрупкости свободы и демократии.

— Асахи Симбун, 25 декабря.

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Vox Populi, Vox Dei — популярная ежедневная колонка по широкому кругу тем, включая культуру, искусство, тенденции и социальные события. Колонка, написанная опытными писателями Асахи Симбун, представила полезные перспективы и идеи о современной Японии и ее культуре.