Freeform заказала комедию Single Drunk Female продюсера Girls and Russian Doll alums

Джефф Кравиц / FilmMagic; Родин Экенрот / WireImage Дженни Коннер (слева) и Лесли Хедленд продюсируют шоу для Freeform.

Пятница, Свободная форма Они объявили о последнем дополнении к их шоу-программе – комедийному сериалу. Одна пьяная женщина чемпионат София Блэк Делия (ночь).

Шоу следует за неуважительной алкоголичкой Самантой Финк (Блэк-Д’Элия) после публичного срыва, в результате которого она возвращается домой с “удушьем”. Вскоре после этого откровения ее лучшей подруги детства побудили ее переосмыслить образ тусовщицы.

В шоу также будут звезды Элли ЧедиРебекка Хендерсон, Саша Камбер, Лили Мэй Харрингтон и Гаррик Бернард, автор сценария и дизайн Саймон Финч (Коннорс). Присоединяйтесь к Финчу в качестве исполнительных продюсеров Дженни Коннер (девушкиФил Трейл (хорошие девочкиИ Нора Сильвер В. Русская матрешка Конструктор контента Лесли Хедленд, Который также управляет пилотом.

В рамках анонса Freeform Winter TCA кабельный канал также сообщил дату выхода новой серии головоломок. Суровое летоэто произвело Джессика Бил. Шоу, в центре которого пропадает известная девушка и изгой, предположительно связанный с ее исчезновением, состоится 20 апреля в виде двухчасового мероприятия, которое начнется в 21:00 по восточному времени.

Сводка обновлений Freeform – это новости Все будет хорошо Вернется 8 апреля, последний сезон Жирный шрифт Вернется весной, и Мать: Форт Салем Этим летом он вернется во второй сезон.

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