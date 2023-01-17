FRONT MISSION 1st: Limited Edition Physical Remake выходит этой весной в Европе и летом в Северной Америке

микроид Будет выпущено ограниченное физическое издание Первая миссия: Ремейк к Выключатель Дистрибьютор объявил этой весной в Европе и летом в Северной Америке.

Ограниченное издание будет включать копию игры, эксклюзивное руководство по игре в лентикулярной печати и две литографии.

Первая миссия: Ремейккоторый был опубликован Развлечения навсегда И развивать его Мега Пиксель Студиятеперь доступен для кросс-коммутации Интернет-магазин Nintendo.

Вот обзор игры через Microids:

О Играйте за члена OCU или UCS, настраивайте свой Wanzer, планируйте и используйте свою огневую мощь, а также местность, чтобы получить преимущество над противником. В 2090 году мировые конфликты ведутся гигантскими боевыми машинами под названием Ванзеры. Остров Хоффман, единственное место, где Кооперативный союз Океании (OCU) и Федеративные континентальные штаты (UCS) имеют сухопутную границу, является очагом конфликта. Разведывательному взводу OCU под командованием капитана Ройда Клайва поручено исследовать завод по производству боеприпасов UCS. Они попадают в засаду UCS Wanzers, что запускает цепочку событий, ввергающих весь остров в войну. Ключевая особенность экспертиза а Приключение Установите в сложном геополитическом мире и выберите свою сторону в двух разных кампаниях.

Настраивайте каждую часть своего Ванзера, улучшая его огневую мощь, защиту, скорость и приобретая боевое мастерство.

Рассмотрите свое окружение и разработайте наилучшую возможную стратегию, чтобы быстро одержать верх над противником.

Наслаждайтесь полноценным 3D-воспроизведением с улучшенной графикой и эффектами. Играйте в современном режиме с новыми функциями или попробуйте оригинальный геймплей.

Посмотрите подборку снимков Джамала Аль Арта в галерее.