FTC обжалует решение судьи разрешить Microsoft купить Activision

Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила в среду, что она обжалует решение федерального судьи о том, что Microsoft (MSFT.O) может двигаться вперед с покупкой производителя Call of Duty Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. (АТВИ.О).

Победа Microsoft в суде во вторник и последующий отказ британского антимонопольного ведомства приблизили технологического гиганта на два шага к прекращению отношений с Activision, крупнейшей сделке Microsoft в истории.

Тем не менее, любые нерешенные нормативные препятствия повышают вероятность того, что срок действия соглашения между Microsoft и Activision истечет 18 июля без завершения сделки. После 18 июля любая из компаний сможет отказаться от сделки, если они не договорятся о ее продлении.

Суд FTC, подавший апелляцию, не предоставил никаких подробностей, которые будут переданы в Апелляционный суд девятого округа на Западном побережье.

Microsoft заявила, что будет сопротивляться апелляции.

«Мы разочарованы тем, что FTC продолжает заниматься тем, что стало явно слабым делом, и мы будем выступать против дальнейших усилий, направленных на то, чтобы отсрочить возможность двигаться вперед», — заявил президент Microsoft Брэд Смит в электронном заявлении.

FTC отказалась от дальнейших комментариев по уведомлению об апелляции.

Несмотря на то, что во вторник компаниям удалось отменить судебный запрет на завершение сделки, судья предоставил им свободу действий, не позволяющую им сделать это до пятницы, чтобы дать FTC время для подачи апелляции.

FTC может потребовать от Апелляционного суда приостановить закрытие сделки.

По ее мнению, окружной судья США Жаклин Скотт Корли в Сан-Франциско отвергла аргумент администрации Байдена о том, что сделка нанесет ущерб потребителям, поскольку предоставит производителю игр для Xbox Microsoft эксклюзивный доступ к играм, включая бестселлер Call of Duty.

Британское Управление по конкуренции и рынкам, которое выступило против сделки, заявило в среду, что реструктуризация сделки между Microsoft и Activision Blizzard может удовлетворить его опасения при условии проведения нового расследования.

«Может быть» или «будет»?

Американские эксперты по правовым вопросам разошлись во мнениях относительно того, были ли у FTC веские основания для подачи апелляции, при этом одни говорили, что апелляционные суды склонны подчиняться судьям в отношении фактов, а другие говорили, что судья Корли, возможно, неправильно определил стандарт для прекращения сделки.

В своем ходатайстве на 53 страницах Корли заявила, что FTC недостаточно утверждать, что «слияние может снизить конкуренцию — FTC должна показать, что слияние может значительно снизить конкуренцию».

Ученые-правоведы поставили под сомнение этот стандарт, заявив, что антимонопольное законодательство США требует от FTC доказать, что предлагаемая сделка «может» нанести ущерб конкуренции, а не то, что она «нанесет».

Чтобы решить проблемы FTC, Microsoft согласилась предоставить лицензию на Call of Duty конкурентам, включая 10-летний контракт с японской Nintendo Co (7974.T), при условии закрытия слияния.

Когда антимонопольные органы США проигрывают дела о слияниях в суде, апелляции подаются редко.

Тем не менее, FTC обжаловала решение более 10 лет назад, когда она проиграла битву против покупки дикого овса Whole Foods. Агентство рассчитывалось с компаниями до вынесения решения Апелляционным судом.

Репортаж Дайан Барц. Монтаж: Дайан Крафт, Линкольн Фист и Мураликумар Анантараман.

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