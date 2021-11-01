G20 дает умеренные обещания относительно климатической нейтральности и финансирования угольной промышленности

РИМ – Лидеры крупнейших экономик мира согласились в воскресенье прекратить финансирование угольных электростанций в бедных странах и неопределенно пообещали добиваться углеродной нейтральности «к середине века или ближе к ней», когда они завершили саммит в Риме накануне гораздо более крупная конференция Организации Объединенных Наций. Климатическая конференция наций в Глазго, Шотландия.

В то время как премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовали саммит G20 как успешный, его результаты разочаровали активистов в области климата, главу Организации Объединенных Наций и лидера Великобритании. Великобритания принимает двухнедельную конференцию в Глазго и ищет более амбициозные цели за пределами Рима.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал обязательства G20 как «капли в быстро нагревающемся океане». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился, что результата было недостаточно.

«Хотя я приветствую подтверждение приверженности G20 глобальным решениям, я оставляю Рим и мои надежды нереализованными – но, по крайней мере, они не похоронены», – написал Гутерриш в Twitter. Вперед к # COP26 в Глазго.

На страны G20 приходится более трех четвертей мировых выбросов парниковых газов, и Великобритания надеялась на «скачок G-20» на встрече COP26 в Глазго. Экологи и ученые назвали конференцию Организации Объединенных Наций «последней надеждой мира» на выполнение обязательств по ограничению глобального повышения температуры до 1,5 ° C (2,7 ° F) выше среднего доиндустриального уровня.

Саммит выявил разногласия, которые все еще существуют между западными странами, которые исторически загрязняют планету больше всего, но сейчас переживают сокращение выбросов, и странами с развивающейся экономикой, возглавляемыми Китаем, выбросы которых растут по мере роста их экономики.

Британия настаивает на достижении климатической нейтральности или нулевых выбросов, что означает балансирование парниковых газов, добавляемых в атмосферу и удаляемых из атмосферы к 2050 году.

Соединенные Штаты и Европейский Союз установили 2050 год в качестве крайнего срока для достижения нулевых чистых выбросов, в то время как Китай, Россия и Саудовская Аравия стремятся к 2060 году. Лидеры этих трех стран не приехали в Рим на саммит.

В конце концов, лидеры G-20 достигли компромисса по достижению климатической нейтральности «к середине века или около того», а не к конкретному году.

Перед отъездом из Рима президент США Джо Байден назвал «разочаровывающим» тот факт, что члены G20 Россия и Китай «принципиально продемонстрировали» приверженность борьбе с бедствием изменения климата в преддверии конференции Организации Объединенных Наций по климату.

Не ожидается, что российский лидер Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин приедут на конференцию в Глазго, хотя высокопоставленные официальные лица были отправлены на международные переговоры COP26.

«Разочарование вызвано тем фактом, что Россия … и Китай в основном не проявили никаких обязательств по борьбе с изменением климата. И есть причина для разочарования людей», – сказал Байден, добавив: «Я нашел это. разочаровывает “.

Комментарии Байдена стали ответом на вопрос репортера о скромных обещаниях, взятых на саммите G-20.

«Мы взяли на себя обязательства по всем направлениям с точки зрения того, что мы собираемся внести в (COP26)», – сказал президент. «Как гласит старая пословица, доказательство десерта будет в поедании».

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров отступил от установленной для Запада даты.

«Как вы думаете, почему 2050 – это волшебный персонаж?» – спросил Лавров на пресс-конференции. «Если это амбиции Европейского Союза, то другие страны также имеют право иметь амбиции… Никто не доказал нам или кому-либо еще, что 2050 год – это то, на что все должны подписаться».

Итальянский Драги сказал, что это заявление идет дальше, чем любое предыдущее заявление G20. Он отметил, что отметил, что цель глобального потепления на 1,5 градуса остается в пределах досягаемости, чего, как показывает наука, будет трудно достичь, если мир не сократит резко выбросы от ископаемого топлива.

«Мы изменили правила гола», – сказал Драги репортерам.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что возможность лидеров G20 собраться вместе уже сама по себе является успехом, учитывая пандемию коронавируса.

«Тот факт, что мы действительно хорошо накрываем стол и знаем, где острые углы, и мы знаем, что нам предстоит проделать в COP … – это очень позитивный шаг», – сказал Трюдо.

Будущее угля, основного источника выбросов парниковых газов, также оказалось одним из самых сложных вопросов, по которому «Большой двадцатке» удалось достичь консенсуса.

На саммите в Риме лидеры договорились «прекратить предоставление международного государственного финансирования для непрерывной новой угольной энергетики за рубежом к концу 2021 года». Речь идет о финансовой поддержке строительства угольных электростанций за рубежом.

Западные страны уклоняются от такого финансирования, и крупные азиатские экономики следуют их примеру: президент Китая Си Цзиньпин объявил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в прошлом месяце, что Пекин прекратит финансирование таких проектов, а Япония и Южная Корея взяли на себя аналогичные обязательства ранее в этом году.

Однако в Китае не установлен крайний срок для строительства угольных электростанций у себя дома. Уголь остается основным источником энергии в Китае, и Китай и Индия сопротивлялись предложениям о декларации G-20 о поэтапном отказе от внутреннего потребления угля.

Неспособность G-20 установить цель по постепенному отказу от внутреннего использования угля стала разочарованием для Великобритании. Но представитель Джонсона Макс Планн сказал, что заявление G20 «не предназначалось для того, чтобы стать основным рычагом для обеспечения обязательств по изменению климата», отметив, что эти обязательства будут выполнены на саммите в Глазго.

Джон Киртон, директор исследовательской группы G20 Университета Торонто, сказал, что лидеры «сделали лишь небольшие шаги» в соглашении и почти не сделали ничего нового.

Он отметил согласие «напомнить и подтвердить» их просроченное обязательство предоставить помощь бедным странам в размере 100 миллиардов долларов и «подчеркнуть важность достижения этой цели в кратчайшие сроки», а не заявлять, что они готовы упустить полная сумма.

Соглашение о прекращении международного финансирования угольной промышленности “- единственное, что является конкретным и реальным. И это важно”, – сказал Киртон.

Молодежные климатические активисты Грета Тунберг и Ванесса Накетт написали открытое письмо средствам массовой информации по завершении работы G20, подчеркнув три ключевых аспекта климатического кризиса, которые часто недооценивают: время уходит и любое решение должно отдавать должное. Больше всего пострадали люди, а крупнейшие загрязнители часто прячутся за неполными статистическими данными о своих истинных выбросах.

Они написали всего через несколько недель после того, как Тунберг пристыдил мировых лидеров за «мрачную бла-бла» риторику во время Молодежного климатического саммита в Милане.

Дженнифер Морган, исполнительный директор Гринпис, заявила, что G20 не смогла обеспечить лидерство, в котором нуждался мир. «Я думаю, что это было предательством молодых людей всего мира», – сказала она Associated Press в воскресенье.

Помимо вопросов климата, лидеры подписали знаковое соглашение для стран о введении глобального минимального корпоративного налога в размере 15%. Глобальная прибыль направлена ​​на то, чтобы удержать транснациональные корпорации от уклонения от уплаты налогов путем перевода прибыли в страны с очень низкими ставками, где они могут вести небольшую реальную деятельность.

Лидеры также заявили, что они продолжат работу над французской инициативой для более богатых стран по перенаправлению 100 миллиардов долларов финансовой поддержки нуждающимся странам в Африке в форме специальных прав заимствования – валютного инструмента, используемого для финансирования импорта, предназначенного для международных целей. организация. МВФ также получил от развитых стран.

Лидеры заявили, что они «работают над практическими вариантами», и определили 100 миллиардов долларов как «всеобъемлющую глобальную амбицию» без абсолютных обязательств. Около 45 миллиардов долларов уже перераспределены отдельными странами на добровольной основе.

Это обязательство отражает обеспокоенность по поводу того, что восстановление после пандемии идет по-разному, а восстановление в богатых странах происходит быстрее из-за массовых вакцинаций и стимулирующих расходов.

___ Авторы Associated Press Джилл Лоулесс и Сильви Корбетт внесли свой вклад в этот отчет. Амер Мадани внес свой вклад из Вашингтона.