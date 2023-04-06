G7 может проигнорировать климатические предупреждения и призвать к новым инвестициям в газ

Проект заявления включает призывы к инвестициям в добычу газа, но эта формулировка, вероятно, вызовет споры среди министров климата G7.

Министры по вопросам климата стран «Большой семерки» могут выступать за новые инвестиции в поставки газа, несмотря на оценки того, что такие инвестиции нарушат согласованные на глобальном уровне цели в области изменения климата, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Министры по вопросам изменения климата и энергетики стран G7 встретятся 15-16 апреля в Саппоро, Япония, чтобы обсудить меры по борьбе с изменением климата.

В проекте заявления G7 говорится, что министры согласны с необходимостью новых инвестиций в газовый сектор из-за энергетических последствий российского вторжения в Украину. В прошлом году Россия сократила поставки газа в Европу, что вызвало глобальное давление с поставками и рост цен на мировых рынках.

«В этом контексте и в этой конкретной чрезвычайной ситуации мы признаем необходимость необходимых первоначальных инвестиций в СПГ (сжиженный природный газ) и природный газ в соответствии с нашими климатическими целями и обязательствами», — говорится в проекте заявления.

Проект все еще обсуждается странами «большой семерки» и может существенно измениться, прежде чем он будет принят.

Приверженность инвестициям в СПГ, если она будет сохранена в заключительном заявлении, станет победой для Японии, принимающей встречу G7, которая описывает СПГ как «переходное топливо» для чистой энергии, которая, по ее словам, может понадобиться как минимум в течение 10-15 лет.

Но такие инвестиции идут вразрез с оценками Международного энергетического агентства, глобального энергетического наблюдателя, который заявил, что нельзя делать новые инвестиции в поставки ископаемого топлива, если мир хочет остановить глобальное потепление выше 1,5 ° C — предел, который позволит избежать Более того. тяжелые последствия.

Межправительственная группа ООН по изменению климата по науке о климате заявляет, что мир должен резко сократить использование энергии из ископаемого топлива в этом десятилетии, чтобы избежать самых разрушительных последствий изменения климата. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, прогнозируемые выбросы углекислого газа от существующих проектов по сжиганию ископаемого топлива уничтожат оставшийся углеродный бюджет, чтобы достичь целевого показателя 1,5°C.

Министры стран G7 по климату заявили на встрече в прошлом году, что инвестиции в сектор СПГ необходимы для реагирования на энергетический кризис, но они прямо не одобрили первоначальные инвестиции в поставки газа.

Ранее G7 обязалась прекратить государственную поддержку проектов по добыче ископаемого топлива за рубежом к концу 2022 года.

В проекте заявления говорится, что страны ожидают, что «спрос на СПГ будет продолжать расти» в странах, которые впоследствии смогут заменить газ безэмиссионными источниками энергии.

Документ выявил противодействие со стороны некоторых стран, в том числе Европейского Союза, которые выступили против заявления о том, что спрос на СПГ будет расти. Европейский союз, состоящий из 27 стран, принимает участие во встречах G7.

Как только они покупают российский газ по трубопроводам, европейские страны стремятся диверсифицировать свои источники энергии и частично заменить российский газ большим количеством СПГ.

В проекте заявления неоднократно осуждалось вторжение России в Украину и говорилось, что G7 будет работать с «надежными партнерами», чтобы уменьшить зависимость от России.

В качестве еще одной потенциальной победы для бедной энергоресурсами Японии в проекте манифеста аммиак упоминается как производное водорода, которое может быть «эффективным средством сокращения выбросов».

Япония испытывает комбинированный уголь с аммиаком в качестве инструмента для сокращения выбросов углерода при производстве тепловой энергии и хочет распространить систему на как можно больше электростанций в стране.

Представитель министерства промышленности Японии, отвечающий за международные отношения, отказался комментировать проект.