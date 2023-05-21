G7 предлагает долгосрочную поддержку Украине, Зеленский Бахмут «грустит»

[1/8] Общий вид показывает встречу G7, стран-партнеров и Украины в рамках саммита лидеров G7 в Хиросиме, западная Япония, 21 мая 2023 года, на этой раздаточной фотографии, опубликованной Министерством иностранных дел… Читать далее

ХИРОСИМА, Япония, 21 мая (Рейтер) — Лидеры самых богатых демократий мира заявили в воскресенье, что не откажутся от поддержки Украины, предупредив президента России Владимира Путина. отказался.

Саммит Большой семерки (G7) в японском городе Хиросима был наэлектризован в эти выходные прибытием президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл на самолете французского правительства, чтобы заручиться большей поддержкой против российского вторжения.

Зеленский заявил журналистам в кулуарах саммита, что разрушен пострадавший восточный город Бахмут, который в последние месяцы был в центре боевых действий.

«Это грустно», — сказал Зеленский. «В этом месте ничего нет» — осталось только «много мертвых русских».

Возникла путаница по поводу того, спрашивали ли его, находится ли город все еще в руках Киева или российские войска захватили Багмут, но пресс-секретарь Зеленского сказал, что в его комментариях отрицается падение города.

Затем Зеленский посетил Мемориал мира в Хиросиме, где возложил цветы к могилам жертв первой в мире атомной бомбардировки. Ожидается также, что он выступит с речью в стране, которая видит растущую поддержку киевского протеста.

В последний день трехдневного саммита G7 президент США Джо Байден объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов, включая артиллерию и бронетехнику.

Он сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы усилить защиту Украины от России.

«Мы поддерживаем Украину всей G7, и я обещаю, что мы никуда не уйдем», — сказал Байден.

В заявлении на сайте Кремля Путин приветствовал победу своих сил, описав «освобождение» Бакмута.

Штурм почти разрушенного города возглавили наемные войска из группы Вагнера, лидер которой Евгений Пригожин сказал, что его войска наконец вытеснили украинцев из последнего укрепрайона внутри города.

Нет «замороженного конфликта»

Другие лидеры G7 — США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады — поддержали настроения Байдена.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что его страна будет поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Байден сообщил лидерам G7, что Вашингтон поддерживает совместные союзнические программы обучения украинских пилотов F-16, хотя Киев не добился обещаний предоставить истребители.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, возможность такой подготовки на F-16 американского производства была сигналом для России о том, что ей не следует рассчитывать на победу в вторжении за счет затягивания конфликта.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что учения начнутся этим летом и что Украина будет иметь военно-воздушные силы, необходимые ей в будущем.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что «замечательно» то, что страны G7 продемонстрировали единство в своей цели поддерживать международный правопорядок во время саммита, на котором присутствовал Зеленский.

Хотя непосредственным приоритетом является поддержка безопасности Украины, Шольц сказал, что гарантии безопасности для Украины должны быть установлены после окончания войны.

И Шольц, и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали Украину и выступили против любого предложения превратить войну в «замороженный конфликт» или начать мирные переговоры без вывода российских войск.

Поскольку 15-месячное вторжение Москвы затягивается, многие аналитики и дипломаты выдвинули идею о возможном заморозке-оттепели на Корейском полуострове. Северная и Южная Корея технически находятся в состоянии войны, поскольку конфликт 1950-53 годов закончился прекращением огня.

«Мир не должен превращать Украину в замороженный конфликт, потому что это может привести к войне в будущем. Он должен решить проблему», — сказал Макрон.

Саммит в Хиросиме дал Зеленскому возможность заручиться поддержкой таких участников, как премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Т-риск» из Китая

В то время как помощь Украине в отражении российской агрессии была основным посылом саммита G7, другим было недоверие к Китаю как торговому партнеру.

По словам официального представителя США, в воскресенье Байден встретится с лидерами Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить военные связи и экономическое давление, с которым они сталкиваются со стороны Китая.

Днем ранее лидеры G7 изложили общий подход к Китаю, надеясь «снизить риски, а не прекратить» экономическое взаимодействие со страной, считающейся мировой фабрикой.

В своем заявлении «Большая семерка» подтвердила важность мира и стабильности в районе Тайваньского пролива, где китайские военные учения вызвали озабоченность по поводу безопасности Тайваня, демократического, самоуправляющегося острова, который Китай считает частью своей территории.

Министерство иностранных дел Китая выразило решительное несогласие с отчетом G7, на который оно пожаловалось Японии, заявив, что игнорирует опасения Китая, подвергает его нападкам и вмешивается в его внутренние дела, включая Тайвань.

Репортаж Тревора Ханникатта; Дополнительные репортажи Джона Айриша в Хиросиме, Кантаро Комия в Токио и Стива Холланда в Вашингтоне; Монтаж Дэвид Долан и Хью Лоусон

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