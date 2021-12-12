G7 предупреждает Россию об ужасных последствиях вторжения в Украину

ЛИВЕРПУЛЬ, Англия. В воскресенье Группа семи экономических держав обратилась к России с просьбой «снизить эскалацию» наращивания военной мощи вблизи украинской границы, предупредив, что вторжение приведет к «серьезным последствиям» и серьезному экономическому ущербу для Москвы.

Министры иностранных дел США, Великобритании и других стран G7, а также глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что они «едины в нашем осуждении военной активизации России и агрессивной риторики в отношении Украины. «

Группа семи промышленно развитых стран призвала Россию «снизить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности» и высоко оценила «сдержанность» Украины.

Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. В заявлении говорилось, что у России не должно быть никаких сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется в ответ.

Переброска российского оружия и войск в приграничный регион была главной темой переговоров в выходные между министрами иностранных дел стран «большой семерки» богатых демократических стран в английском городе Ливерпуль.

Соединенные Штаты и их союзники обеспокоены тем, что военный рост является предвестником вторжения, и пообещали наложить серьезные санкции на российскую экономику, если это произойдет.

Москва отрицает какие-либо планы нападения на Украину и обвиняет Киев в его предполагаемых агрессивных планах.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, ведущая конференции, заявила, что «Большая семерка» посылает «сильный сигнал нашим оппонентам и союзникам».

В заявлении обещали «единый и исчерпывающий ответ», но не приводились подробности. Трасс сказал, что G7 «рассматривает все варианты», когда дело доходит до экономических санкций. «Мы готовы предпринять шаги, которых не предпринимали в прошлом», если Россия не отступит, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC «Познакомьтесь с прессой».

Соединенные Штаты и их союзники преуменьшают значение разговоров о военном ответе для защиты Украины, сосредоточив усилия на жестких санкциях, которые могут нанести ущерб российской экономике, а не только отдельным лицам.

В США журналисты спросили в субботу президента Джо Байдена о возможности отправки боевых частей в Украину, и он сказал, что эта идея никогда не рассматривалась. «Готовы ли вы отправить американские войска на войну и отправиться на Украину, чтобы сражаться с русскими на поле боя?» Он сказал.

Байден, который разговаривал с президентом России Владимиром Путиным во время видеозвонка на прошлой неделе, сказал, что он ясно дал понять, что в случае вторжения «экономические последствия для его экономики будут разрушительными. Ужасные».

Трасс сказал, что Байден ясно дал понять Путину, что позиция США «предполагает поддержку стран G7 в целом. Это должно сильно беспокоить Владимира Путина».

В повестке дня встречи высокопоставленных дипломатов Соединенного Королевства, США, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии в музее Quayside в Ливерпуле стояли вопросы о том, чтобы «поиграть» китайскими мускулами в Индо-Тихоокеанском регионе и сорвавшаяся ядерная сделка с Ираном. .

Получение единого ответа на глобальные кризисы от «большой семерки», группы стран с расходящимися интересами, часто было трудным.

Германия планирует в ближайшее время получать газ из России через вызывающий споры трубопровод «Северный поток-2», который идет в обход Украины, хотя Блинкен сказал, что трудно увидеть, что трубопровод работает, «если Россия возобновит агрессию против Украины, если она примет новые меры».

«Поэтому я думаю, что президент Путин должен принять это во внимание, потому что он думает о том, что он будет делать дальше», — сказал он.

Британия, не зависящая от российского газа, также критиковала трубопровод, но сталкивается с серьезными вопросами о рынке недвижимости Сити и Лондона, которые имеют ключевое значение для российских денег.

Банки и финансовые власти Великобритании уже давно подвергаются критике за то, что они якобы закрывают глаза на незаконные доходы.

Трасс настаивал на том, что в Великобритании действуют «очень строгие правила по борьбе с коррупцией и отмыванием денег», но также отметил, что российские деньги и российский газ дорого обходятся.

«Мы не можем добиться краткосрочных экономических выгод за счет нашей долгосрочной свободы и демократии», — сказала она.

Страны G7 также все больше обеспокоены растущим экономическим и технологическим господством Китая, особенно в развивающихся странах. «Группа семи» выступила с инициативой «Восстановление лучшего мира», чтобы предоставить развивающимся странам финансирование для крупных инфраструктурных проектов в качестве альтернативы деньгам, поступающим из Китая, которые, как говорят на Западе, часто сопровождаются определенными условиями.

Трасс, который также пригласил министров АСЕАН на встречу в Ливерпуле, сказал, что G7 «обеспокоена принудительной экономической политикой Китая».

Она сказала: «Мы разработали позитивную повестку дня для обеспечения того, чтобы у стран были альтернативные источники инвестиций, альтернативные источники торговли. И мы следим за тем, чтобы мы соблюдали — и чтобы другие соблюдали это — международная система «торговли», основанная на правилах.

Однако единая позиция в отношении Китая остается неуловимой, а Соединенные Штаты и Великобритания в целом более агрессивны, чем другие члены G7.

———

Дипломатический писатель Associated Press Мэтью Ли внес свой вклад в эту историю.