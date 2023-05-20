G7 призывает Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну на Украине, уважала статус Тайваня и правила справедливой торговли.

Хиросима, Япония (AP) — Группа семи богатых демократий В субботу они объединились, призвав Китай оказать давление на своего стратегического партнера Россию, чтобы она прекратила войну с Украиной.

В совместном заявлении, опубликованном в субботу, лидеры G7 подчеркнули, что не хотят причинять вред Китаю и стремятся к «конструктивным и стабильным отношениям» с Пекином, «признавая важность откровенности с Китаем и прямо выражая нашу озабоченность».

«Мы приглашаем Китай оказывает давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию, Они немедленно, полностью и безоговорочно вывели свои войска из Украины. «Мы призываем Китай поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН», в том числе в прямых переговорах с Украиной.

Группа заявила, что сотрудничество с Китаем необходимо, учитывая его глобальную роль и экономический размер, призывая к совместной работе для решения таких проблем, как изменение климата, биоразнообразие, долговые и финансовые потребности уязвимых стран, глобальные проблемы со здоровьем и экономическая стабильность.

Но лидеры выразили «серьезную обеспокоенность» ситуацией в Восточном и Южно-Китайском морях, где Пекин расширяет свое военное присутствие и угрожает применением силы для установления контроля над автономным Тайванем. Они призвали к «мирному урегулированию» притязаний Китая на Тайвань, которые оставались нерешенными с тех пор, как коммунисты пришли к власти на материковом Китае в 1949 году.

«Для экспансионистских морских притязаний Китая в Южно-Китайском море нет никаких правовых оснований, и мы выступаем против милитаризационной деятельности Китая в регионе», — говорится в заявлении.

«Рост Китая, играющего по международным правилам, принесет глобальную пользу», — говорится в заявлении, касающемся обвинений Пекина в том, что он подрывает «международный порядок, основанный на правилах».

«Большая семерка» также выразила обеспокоенность по поводу прав человека в Китае, включая Тибет, Гонконг и самый западный регион страны Синьцзян, где проблема принудительного труда является постоянной проблемой.

История продолжается

Но заявление также направлено на то, чтобы опровергнуть обвинения в том, что G7 стремится предотвратить рост Китая как мировой державы.

«Наши политические подходы не направлены на то, чтобы навредить Китаю, и мы не стремимся помешать экономическому прогрессу и развитию Китая», — сказала она. В заявлении подчеркивается консенсус в отношении того, что усилия по диверсификации производственных цепочек поставок и обеспечению стабильного доступа к стратегически важным минералам и другим ресурсам не направлены на разрыв торговых отношений со второй по величине экономикой мира.

«Мы не разъединяемся и не обращаемся внутрь себя. В то же время мы признаем, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации. Мы будем предпринимать шаги, индивидуально и коллективно, для инвестирования в нашу экономическую жизнеспособность. цепочки поставок», — говорится в заявлении.

В то же время члены G7 пообещали выступить против различных видов «экономического принуждения», заявив, что они будут «противостоять злонамеренным действиям, таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных», избегая при этом «необоснованного ограничения торговли и инвестиций».

Китайские официальные лица ответили на различные заявления G7 по экономическому принуждению и другим вопросам, обвинив Соединенные Штаты и других членов в лицемерии.

Государственное информационное агентство Синьхуа опубликовало в пятницу резкую редакционную статью, назвав обвинения «охотой на ведьм», издевательствами и «подавлением великих держав».

«Когда дело доходит до «принуждения», принуждение номер один в отношении воды — это Соединенные Штаты», — сказала она. «У союзников Америки по G7, должно быть, много обид, учитывая, как Вашингтон эксплуатировал их или обескровливал на протяжении многих лет».

В G7 входят Япония, которая в этом году принимает ежегодный саммит своего лидера, США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и Италия, помимо Европейского Союза.

Заявление было обнародовано на второй день трехдневного саммита. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в субботу в Хиросиму для участия в запланированных на воскресенье встречах.