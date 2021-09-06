Galaxy S21 получает новое обновление безопасности, пока мы ждем бета-версии One UI 4.0

Теперь вы можете проверить Galaxy S21 Из списка смартфонов получить Патч безопасности от сентября 2021 г.. Samsung начал выпуск новой прошивки для флагманского трио в Европе, хотя, как обычно, обновление постепенно достигнет большего числа регионов.

Samsung еще не объявила об изменении патча безопасности от сентября 2021 года, и последнее обновление прошивки, похоже, не включает никаких дополнительных функций. Это обычное исправление безопасности, и пользователи смартфонов Galaxy S21 в нем Европа Его можно определить по номеру прошивки G99xBXXS3AUHD.

Серия Galaxy S21 не первая, получившая сентябрьское обновление безопасности, но развертывание началось менее недели назад. Это был Galaxy S20 FE первое Чтобы получать обновления и следить за ними Galaxy Z Flip, The Galaxy 10 lite, и Серия Galaxy S20.

Samsung Мы намерены подробно описать исправления безопасности в этом месяце в ближайшие дни, так что следите за обновлениями. И не будем забывать, что компания намерена открыть файл Бета-версия программного обеспечения One UI 4.0 Для пользователей Galaxy S21 в Европе «Скоро в продаже». А пока вы можете скачать новое исправление безопасности через файл Настройки Приложение на вашем Galaxy S21 по доступу обновление системы и подслушивание Загрузить и установить. Или вы можете загрузить обновление безопасности за сентябрь 2021 года для своего варианта Galaxy S21 с нашего веб-сайта. Прошивка База данных.

SamsungGalaxy S21

SamsungGalaxy S21 +