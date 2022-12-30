Galaxy S23 Ultra может делать лучшие фотографии при слабом освещении

С приближением запуска серии Galaxy S23 мы получаем более подробную информацию о телефонах в линейке. Сегодня у нас есть еще одна утечка, и она исходит от Tipster Ice Universe (UniverseIce). согласно с твит Автор Типстер, неподвижные изображения, снятые в ночном режиме с использованием формата Галакси С23 Ультра Это будет выглядеть очень ярко, как будто в телефоне есть «ночное видение».

Galaxy S22 Ultra имеет очень хорошую производительность камеры при слабом освещении. Однако недавно выпущенные устройства, такие как Виво Х90 Про + Samsung дает жесткий бой в условиях низкой освещенности благодаря своим большим (1-дюймовым) датчикам камеры. На самом деле, многие обозреватели считают, что Vivo X90 Pro+ делает значительно лучшие фотографии при слабом освещении, чем нынешний флагман Samsung. Это огромный удар по лицу Samsung.

Если южнокорейский технический гигант хочет оставаться впереди в фотографии при слабом освещении, он должен оснастить Galaxy S23 Ultra системой камер, которая превосходит Vivo X90 Pro +, и если последний твит от Ice Universe должен Поверьте, Samsung на правильном пути, и Galaxy S23 Ultra может как минимум сравняться с флагманом Vivo в съемке при слабом освещении.

Согласно предыдущим утечкам, Galaxy S23 Ultra будет иметь 200-мегапиксельную основную камеру глубоко. Датчик 200MP будет обновленной версией ИЗОСЕЛЛ HP1. Вместе с ней я буду Он сказал Получите 10-мегапиксельную телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом, еще один 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (для портретов) и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Телефон также может снимать видео до 8K 30 кадров в секунду.