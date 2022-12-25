Galaxy S23 Ultra становится еще мощнее по мере приближения официального запуска

Аль-Каида Галактика С23, в Галакси С23+а верхний конец Галакси С23 Ультра За последние несколько недель он несколько раз появлялся на веб-сайте Geekbench. Как и ожидалось, эти результаты тестов были не совсем такими, как вы ожидаете от чипсета Snapdragon 8 Gen 2, и Samsung, несомненно, все еще работает над улучшением своей следующей флагманской серии.

И по мере того, как мы приближаемся к выпуску этих телефонов, ситуация начинает улучшаться, по крайней мере, в отношении многоядерной производительности Galaxy S23 Ultra по сравнению с другими телефонами, которые будут работать на том же чипе. Последняя запись теста для S23 Ultra Он показывает многоядерный балл 5179.что является самым высоким уровнем на данный момент.

Конечно, результаты тестов означают приседание, если реальная производительность устройства невелика, поэтому мы не рекомендуем пока слишком волноваться. И если вы нацелились на Galaxy S23, мы рекомендуем еще больше снизить ваши ожидания, как и все меню тестов базовой модели. В настоящее время он показывает результаты, которые ближе к результатам серии Galaxy S22..

Вероятно, это связано с меньшим размером базовой модели, что означает, что компоненты более плотно прилегают друг к другу, и внутри меньше места для быстрого и эффективного отвода тепла, как в Galaxy S23 Ultra или Galaxy S23+ (который На данный момент это на несколько сотен пунктов ниже, чем у S23 Ultra.).

Будем надеяться, что Galaxy S23 обеспечит хороший баланс между производительностью и временем автономной работы.

Однако до тех пор, пока серия Galaxy S23 не станет официальной, мы не можем доверять чему-либо без здоровой дозы скептицизма. Судя по серии Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, производительность Galaxy S23 должна быть превосходной, отчасти потому, что ожидается, что вся серия S23 будет питаться от Чип Snapdragon 8 Gen 2 немного перестарался.

Мы просто надеемся, что Samsung не уделяет столько внимания производительности чипа, что это снижает время автономной работы. Он владеет как Galaxy Z Fold 4, так и Z Flip 4. Безумно хорошая выносливость Возможности их батареи обусловлены процессором Snapdragon 8+ Gen 1 производства TSMC, и было бы обидно, если бы Samsung не смогла воспроизвести его на Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra в погоне за максимальной производительностью, которая может не понадобиться большинству клиентов. в повседневном использовании.