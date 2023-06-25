Galaxy Z Flip 5 запечатлели фотографы

Неанонсированный Galaxy Z Flip 5 снова попал в заголовки, на этот раз не из-за просочившихся спецификаций или пресс-рендеров, а из-за фактического живого изображения, которое, кажется, запечатлело следующее поколение складного телефона в дикой природе. Это настоящий Galaxy Z Flip 5?

Изображение, встроенное в твит ниже (через @твит), на котором изображено устройство Galaxy Z Flip 5, завернутое в защитный чехол. Последний имеет странную маркировку и, кажется, не очень хорошо подходит к телефону, посмотрите, как он болтается вокруг отверстий камеры. Он больше похож на один из тех чехлов, которые не предназначены для продажи, а используются для защиты предсерийных телефонов от повреждений и посторонних глаз.

Предполагаемый Galaxy Z Flip 5, запечатленный на этой фотографии, находится рядом с брелком BMW, что не добавляет и не умаляет доверия, но, тем не менее, кажется уместным, учитывая недавние отношения Samsung с баварским автопроизводителем.

Что касается деталей, показанных на изображении, Galaxy Z Flip 5, похоже, имеет боковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в боковую клавишу, плоский шарнир и крышку в форме папки, которую мы все видели на рендере ранее. На титульном экране отображаются постоянно включенные круглые часы.

Где и когда?

Нет информации о том, когда и где была сделана эта фотография предполагаемого Galaxy Z Flip 5, но мы думаем, что знаем, когда и где Samsung официально представит устройство.

В отличие от предыдущих лет, Samsung проведет свое следующее мероприятие Unpacked в Южной Корее. В сообщениях говорится, что компания анонсирует телефон на выставке COEX в шикарном районе Каннам 27 июля. Действительно, Samsung меняет свое расписание и проведет следующий Unpacked раньше, чем обычно.

Galaxy Z Flip 5 будет не один на сцене. Должен сопровождаться Galaxy Z Fold 5, серии Galaxy Tab S9 и носимыми устройствами. Samsung Он может также показать или не показать свою первую гарнитуру смешанной реальности, чтобы конкурировать с Apple.

Но вернемся к Galaxy Z Flip 5. Модель следующего поколения представляет собой огромный скачок в дизайне серии складных телефонов, поскольку она первая, в которой размер защитного экрана увеличен до такой степени.