Garmin привносит новые функции в бета-версию Forerunner 245 и 745: рейтинги упражнений, отслеживание сна FirstBeat, трейлраннинг и многое другое.

Просто быстрый способ начать утро, но Garmin, похоже, выпускает две версии бета-прошивки за ночь. Майор 245 & Флагманский 745 Пользователи, которые включают в себя долгожданные функции прошлой осени, а также новые функции от Garmin Enduro за последние несколько месяцев. Оба были выпущены как общедоступная бета-версия, так что вы можете скачать их, если хотите. Что касается этого курса, я не ожидаю, что публичная бета-версия продлится долго – то есть, если вы не хотите опробовать бета-программу, я не думаю, что вы будете долго ждать производственных выпусков.

Вот что они все получают (есть ссылки для загрузки пробных версий, если хотите):

Новые дополнения Forerunner 745 (Примечания к выпуску бета-прошивки 4.85):

Трекер сна с оценкой сна и аналитическими данными, добавленными Firstbeat Analytics.

Добавлена ​​возможность оценивать усилия и ощущать активность во время бега, езды на велосипеде или плавания. Подсказки появляются во время сохранения активности. перейти к [Activity] Настройки> Самостоятельная оценка параметров.

Добавлен профиль активности Ultra Run.

Добавлен VO2 Max для занятий трейлраннингом.

Оптимизированные результаты для ежедневных расчетов заряда батареи тела [This is a bigger deal than this line item hints at]

Решения о «минутах интенсивности» были обновлены в соответствии с руководящими принципами, выпущенными Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Метаболические калории добавлялись к общему количеству калорий, указанных в поле данных о калориях, и записывались в файл активности.

Новые дополнения Forerunner 245 (Примечания к выпуску бета-версии прошивки 6.85 – И 245 музыки здесь):

Предлагаемые ежедневные тренировки (ограниченные) были добавлены к беговой деятельности. Перейдите в раздел «Тренировка»> «Тренировки»> «Предложение дня», чтобы просмотреть параметры.

Добавлена ​​возможность оценивать усилия и ощущать активность во время бега, езды на велосипеде или плавания. Подсказки появляются во время сохранения активности. перейти к [Activity] Настройки> Самостоятельная оценка параметров.

Добавлен VO2 Max для занятий трейлраннингом.

Оптимизированные результаты для ежедневных расчетов заряда батареи.

Решения о «минутах интенсивности» были обновлены в соответствии с рекомендациями, выпущенными Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

(Примечание: мы обычно видим, что выпуски прошивки Forerunner 245/745/945 происходят в основном одновременно. Тем не менее, я бы не стал рассматривать отсутствие обновления прошивки FR945 прошлой ночью как расплывчатый знак. Для всех этих функций это не так. даже там Теперь, включая Enduro, процитированный ранее – кое-что, что я подтвердил с Garmin всего несколько дней назад. Вероятно, это просто случай сборки вчера, который не прошел проверку QC для выпуска в публичную бета-версию, такую ​​как сборка FR245 / 745).

Теперь большинство из этих вещей мы видели раньше в другие часы. В качестве быстрого обновления:

Расширенное отслеживание первого сна: Он был запущен в бета-версии на Fenix ​​6 прошлым летомИ совсем недавно на Enduro & Venu 2 / 2S.

– Файл активности Ultra Run: Запущен С эндуро & Fenix ​​6 прошлой зимой

– Коррекция VO2Max для тренировок по бездорожью: Он был запущен с Enduro и Fenix ​​6 прошлой зимой.

– Оптимизация расчетов батареи тела: Отправиться с Приходите 2/2 на прошлой неделе

– Предлагаемые ежедневные упражнения: Он был запущен на велосипеде серии Edge 1030 Plus прошлым летом, а Forerunner 745 – на велосипеде в сентябре прошлого года.

Тем не менее, насколько мне известно, предполагаемые усилия по отслеживанию нового. Во-первых, вам нужно будет включить его в настройках профилей плавания / велосипеда / бега. Появится новая опция под названием «Самооценка»:

Как только вы его откроете, вы получите два варианта: «Только тренировки» или «Всегда». «Только тренировки» на самом деле означает «только структурированные тренировки», как если бы вы следовали загруженной вами структурированной тренировке.

После включения каждый раз, когда вы нажимаете «Сохранить», вы будете получать два быстрых подсказки для чередующихся вопросов, чтобы оценить тренировку и ее ощущения. Так как я еще не участвовал в тренировках сегодня, вот быстрое двухсекундное тестовое задание. Сначала вы выберете оценку от 1 до 10, увеличивая «интенсивность» цветов по мере выполнения работы. Затем вы выберете один из нецветных смайликов. Похоже, в этот момент в коробке закончились цветные карандаши:

Это. На этом этапе он дает вам сводку упражнений как обычно (это означает, что она появляется сразу же, когда вы нажимаете «Сохранить», но до того, как вы получаете такие вещи, как общее расстояние и тому подобное). Это относительно похоже на то, что Suunto представили несколько лет назад, я думаю, в Suunto 9, но, вероятно, это была серия Suunto Spartan. В любом случае, давным-давно.

Затем в Garmin Connect и Garmin Connect Mobile вы увидите эти рейтинги. Как я уже сказал, для меня это была очень интенсивная тренировка, каждые две секунды:

Я надеялся, что это произойдет на TrainingPeaks, но, к сожалению, этого не произошло. По крайней мере, пока нет. Это было бы очень полезно для тренеров, если бы он это сделал, помогая преодолеть разрыв между спортсменами, которые заполняют подробности о том, «как прошла тренировка» после каждого упражнения, и теми спортсменами, которые не потрудились бы что-либо делать и позволили тренеру попробуйте использовать его или ее воображение. Это кажется жизнеспособным компромиссом.

Между тем, что касается отслеживания сна, неплохо было бы вернуть это в мой Forerunner 745. Когда я впервые начал тестировать FR745 в августе прошлого года, его тут же вытащили в последнюю секунду, чтобы исправить проблемы. Недавно я снова столкнулся с этим при тестировании серии Venu 2, и он прост в использовании. Я скачал бета-версию вчера вечером на Forerunner 745, а потом она выросла.

(Несколько интересно / круто, Garmin фактически загрузил данные о сне предыдущей ночью в часы для отображения в часах, которые были от Venu 2. Довольно элегантно.)

Во всяком случае, это то, что я показал сегодня утром, после того как мои дети действительно решили хоть раз поспать. Это видно по обзору виджета:

Затем я могу щелкнуть этот конкретный инструмент, чтобы увидеть галерею деталей сна:

Опять же, это мало чем отличается от того, что мы видели с Enduro, Fenix ​​6 или Venu 2 / 2S.

Однако есть упомянутая выше разница с Body Battery. С Venu 2 / 2S на прошлой неделе они представили новый алгоритм, который фундаментально увеличивает ваш сонный вес (или, скорее, его отсутствие) в расчетах батареи тела. Проще говоря: очень сложно перезарядиться на 100% за скромный (или плохой) ночной сон. Я прояснил это в обзоре Venu 2 с данными о неделях с относительно одинаковым количеством / качеством сна, а также о том, насколько редко / почти 100% с новым алгоритмом:

В случае прошлой ночи с Forerunner 745 и новым алгоритмом Body Battery я последовал тому, что я видел с Venu, превзойдя только 71%, за столько сна на предыдущей прошивке, несомненно, 100% -ный результат уровня героя.

Хорошо, но я позволю вам уйти и обновиться до бета-версии, если вы хотите, или нет, если вы просто планируете дождаться окончания производства. Обновление до бета-версии занимает всего несколько минут (но требует, чтобы компьютер снова скопировал файл). Как всегда, бета-версии могут нести риски, хотя в данном случае я думаю, что риск очень низкий. Однако, если в эти выходные у вас будет большая гонка или что-то в этом роде – никогда не используйте бета-версию прошивки для ваших гонок категории «А».

(И примечание: если вы используете Forerunner 245 или 245 Music, не забудьте щелкнуть правильную ссылку выше, чтобы узнать, есть ли у вас музыкальные релизы или нет. Обновите. Поверьте мне, я пробовал …)

На этом – спасибо за чтение!

(Кроме того, еще одно примечание: проверяя, выставлен ли Forerunner 745 сейчас на продажу, я заметил Forerunner 245 продается сегодня на Amazon за 50 долларов., До 249 долларов. Довожу до вашего сведения.)