Gboard имеет новый физический форм-фактор от Google Japan

Через год после подачичашка версияGoogle Япония вернулся С новым физическим форм-фактором приложения клавиатуры по умолчанию для Android: панели Gboard.

Клавиши Gboard располагаются по прямой линии, «чтобы вам не приходилось оглядываться». Говорят, что это «очень просто» и имеет длину 1650 мм или чуть менее 65 дюймов. Плюсом является то, что он занимает очень мало места на вертикальном столе, а потому «делает его удобным даже на столах, где куча документов».

В официальном листе спецификаций ширина указана как «достаточно широкая, чтобы по ней могла пройти кошка», а высота — просто как «удобная толщина».

С точки зрения функциональности есть общая запись и возможность использовать ее как сетку ошибок с «Модулем устранения ошибок»:

Если два человека совместно используют устройство, они могут одновременно вводить символы с высокой скоростью. Парное программирование также рекомендуется, когда у двух людей есть одна проблема.

Если вы подключите блок отладки, вы можете быстро преобразовать его в отладочный накопитель. Благодаря удлиненной форме устройства его можно использовать в различных ситуациях.

Самое дикое в этом Реклама как вы можете построить его, используя Справка на Гитхабе.

У Google Japan есть склонность к Gboard и первоапрельским шуткам о клавиатуре, даже если это более широкая компания. больше не праздновать. он был здесь устройство В 2018 году это позволяет Проведите по физической клавиатуре Как если бы вы взаимодействовали с сенсорным экраном, в то время как 2019 был вводом символов в зависимости от того, как далеко вы продвинулись. согнуть ложку. Последняя фигурирует в сегодняшнем видео как вуаль. Полный список проектов включает:

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