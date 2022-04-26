Gears 5 Map Maker удаляется

Альянс объявил об удалении Map Builder из Gears 5, чтобы команда могла сосредоточиться на будущих проектах. Однако студия заявляет, что она также разблокирует достижения, связанные со статусом игрока, чтобы они больше не становились недостижимыми.

Map Builder используется для создания Escape Hive для Escape Mode для Gears 5, который по-прежнему будет доступен. Для охотников за достижениями с конструктором карт связаны два достижения: «Я сделал это сам» и «Доморощенный улей».

Относительно легко разблокировать эти два достижения. Первый требует, чтобы игроки просто создали и опубликовали карту Escape Hive, а второй требует, чтобы игроки завершили создание специализированного сообщества Escape Hive.

PSA: Мы удаляем # шестерни 5 Map Builder и разблокируйте его достижения для всех игроков, поскольку команда сосредоточена на будущих проектах. Если вы завершите «Я сделал все сам», вы получите эксклюзивный баннер, а если вы выполните «Доморощенный улей», вы получите 10 000 игровых монет. pic.twitter.com/cPX0tLKQ3s Шестерни войны 26 апреля 2022 г.

Те, кто уже разблокировал эти достижения до заката в Map Builder, получат отличные утешительные призы. Игроки получат эксклюзивный баннер, если они уже завершили «Я сделал все сам», а Homegrown Hive принесет игрокам 10 000 игровых монет.

Эти два достижения приносят по 10 очков Gamerscore, каждое из которых в сумме составляет 20. Кажется, что все, что нужно игрокам, — это играть в Gears 5 и Достижения появятся автоматически.

В обзоре IGN Gears 5 мы похвалили сюжет игры, ориентированный на персонажей, сказав: «И это только кампания: добавьте массивную многопользовательскую линейку Versus, Versus Arcade, Horde и Escape и сделайте Gears 5 одним из лучших и самых универсальных. пакеты экшн-игр в памяти.

Альянс в настоящее время работает над новым проектом и использует Unreal Engine 5.

Джордж Янг — независимый писатель IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере @yinyangfooey