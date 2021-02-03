Gemini предлагает Genesis APY в Crypto Holdings

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Криптобиржа Близнецы Сотрудничает с кредитором в цифровой валюте Бытие Чтобы предложить своим пользователям 7,4-процентную годовую доходность (APY) от их цифрового холдинга, CoinDesk Объявлено.

Партнерство является частью стремления Gemini побудить клиентов хранить свою криптовалюту на своей бирже. Предложение теперь доступно для активных пользователей Gemini и будет доступно для всех пользователей Gemini в феврале. CoinDesk сообщает, что APY в 7,4% совместим со многими централизованными кредиторами криптовалюты.

«У нас есть клиенты, которые смотрят на процентную ставку в традиционном фонде, который очень анемичен», – сказал он. Ной Перлман, Генеральный директор Gemini, в CoinDesk.

Частично проценты начисляются на проценты по криптовалюте и проценты по корпоративным кредитам, принадлежащим Genesis. Genesis, дочерняя компания Группа цифровой валюты, Предлагает аналогичные партнерские отношения по накоплению процентов с Ledn, Крипто-кредитор, и Луна, Обмен.

В других новостях новая Отчет От Синолиз Выяснилось, что выручка рынков даркнета от транзакций с криптовалютой к 2020 году достигнет 7 1,7 миллиарда.

Увеличение доходов происходит в основном за счет Hydra, крупнейшего в мире рынка даркнета, который доступен только в русскоязычных странах. В отчете говорится, что на долю Hydra приходилось 75 процентов рыночной выручки Darknet в прошлом году.

В то время как Hydra привлекает множество киберпреступлений, связанных с киберпреступностью, рынки даркнета за пределами региона в основном привлекают мошеннические магазины, продающие украденные данные кредитных карт и другие личные данные, говорится в отчете.

Согласно отчету, Россия занимает первое место по общему объему транзакций с криптовалютой, достигнув 8 288 миллионов долларов, за ней следуют Соединенные Штаты с 179 миллионами долларов. Данные показывают, что европейские и североамериканские пользователи являются крупнейшими потребителями рынка даркнета, а Восточная Европа также получила наибольшее количество платежей в криптовалюте на рынках даркнета.

«Эта модель соответствует тому, что мы знаем о географии мировой торговли наркотиками», – говорится в отчете. «Как правило, лекарства выращиваются или производятся в Латинской Америке и Азии, а потребляются в Северной Америке, Северной и Западной Европе. Продавцы и менеджеры даркнета обычно отмывают средства в Китае или Восточной Европе через службы криптовалюты – часто через внебиржевых брокеров. ”