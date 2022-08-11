Generation UA: Молодые украинцы протестуют против войны России

Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, аналитики всего мира предсказывали, что страна падет в течение нескольких дней. Почти шесть месяцев спустя народ Украины объединился в своем противостоянии путинской войне, причем украинская молодежь находится в авангарде.

Поразительный регресс украинской нации шокировал многих наблюдателей во всем мире. Но те, кто живет и работает в Украине, ничуть не удивлены. По мере того, как конфликт приближается к шестимесячной отметке, важно понимать, что война, направленная на уничтожение независимости Украины, на самом деле привела к формированию сильной, единой украинской идентичности, основанной на принципах свободы и демократии. Лучше всего это видно на настроениях молодых украинцев.

Подписаться на UkraineAlert Пока весь мир наблюдает за тем, как разворачивается российское вторжение в Украину, UkraineAlert два раза в неделю доставляет лучшие экспертные знания и аналитические материалы Атлантического совета по Украине прямо в ваш почтовый ящик.

Война России — не первый раз, когда постсоветское поколение Украины сталкивается с проблемой сопротивления возвращению к авторитаризму. Молодые украинцы были одними из ведущих организаторов в 2004 году, когда массовые фальсификации избирателей на президентских выборах в стране, казалось, были готовы подорвать с трудом отстаиваемые свободы свободной Украины и растущие демократические ценности. Оранжевая революция.

Десять лет спустя украинская молодежь снова оказалась на высоте, но на этот раз в качестве лидеров. Революция Евромайдана После поддерживаемого Кремлем отказа украинского правительства от соглашения об ассоциации с ЕС. Сейчас, когда Российская Федерация стремится лишить Украину суверенитета, мы вновь видим, что украинская молодежь находится в центре борьбы за будущее своей страны.

Это молодое поколение украинцев, родившееся после распада Советского Союза, способствует позитивным изменениям во многих областях, в том числе в армии и гражданском обществе. В настоящее время в Вооруженных Силах Украины служат тысячи человек. Когда вокруг них бушует война, молодые украинцы все чаще добровольно раздают гуманитарную помощь через цифровые платформы. Спивтия Соответствие потребностей людей ресурсам предприятий и частных лиц.

READ США отвергли призыв к немедленному эмбарго в отношении России из-за Украины Новости События Центра Евразия

Молодые украинцы в правительстве разрабатывают сложные решения для удовлетворения неотложных потребностей военного времени. Молодые журналисты рискуют своими жизнями, чтобы предоставлять достоверную информацию и документировать военные преступления России. Многие из этих журналистов недавно получили признание за свои профессиональные достижения, в том числе главный редактор «Украинской правды». Севгил Хайретдин Кызы МусаеваНазван в этом году Журнал Тайм Как один из 100 самых влиятельных людей в мире.

Другой пример Михаил Федоров. 31-летний министр цифровой трансформации и самый молодой член кабинета министров Украины сплотил украинское ИТ-сообщество и убедил международные технологические компании поддержать Украину в ее цифровой гибридной войне против России. Он стоит за адаптацией к военному времени правительственной программы, которая предоставляла социальные пособия миллионам внутренне перемещенных лиц, потерявших работу в результате войны. Заместитель министра здравоохранения Мария Карсевич Еще один высокопоставленный чиновник в возрасте до 35 лет координирует гуманитарную помощь по всей стране.

Помимо поддержки нужд страны в военное время, молодые украинцы также находятся в авангарде борьбы с российской пропагандой. С первых дней вторжения возникло множество профессиональных и низовых инициатив, направленных на разоблачение лживой пропаганды Кремля.

В ближайшие месяцы и годы молодежь в прямом и переносном смысле окажется на украинском фронте. Они должны играть неотъемлемую роль в послевоенном восстановлении Украины, помогая формировать ключевые инициативы, такие как дружественные к молодежи услуги по охране психического здоровья и образовательные инициативы, направленные на устранение сбоев в обучении во время войны.

Поскольку 12 августа мир отмечает Международный день молодежи, важно, чтобы мы признали вклад молодых украинцев в работу правительства и гражданского общества, а также в армию. Поскольку национальные и международные заинтересованные стороны стремятся восстановить Украину, крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать, слушать и вовлекать эти молодые поколения, чтобы убедиться, что они находятся в центре процесса постконфликтного восстановления.

Устойчивый ответ Украины на российскую агрессию свидетельствует о приверженности страны демократическим ценностям и активному участию граждан. Он отражает замечательную готовность взять на себя личную ответственность за будущее страны. Среди жестоких разрушений российского вторжения молодые украинцы играют жизненно важную роль в укреплении еще более сильного чувства национальной идентичности. Эта победа так же стратегически важна для будущего украинского государства, как и любая военная победа.

Мехри Драгман является директором IREX в Украине и руководителем финансируемой USAID программы «Украинская национальная идентичность через молодежь» (UNITY). СпивДия является грантополучателем IREX.

читать далее

Мнения, выраженные в UkraineAlert, принадлежат исключительно редакции и не обязательно отражают точку зрения Атлантического совета, его сотрудников или спонсоров.

Евразия Центр Его миссия заключается в продвижении трансатлантического сотрудничества в продвижении стабильности, демократических ценностей и процветания в Евразии, от Восточной Европы и Турции на западе до Кавказа, России и Центральной Азии на востоке.

Следите за нами в социальных сетях

И поддержите нашу работу

На фото: молодая украинка на акции протеста в поддержку украинских солдат, замученных российскими военными. (Фото Александра Кусева/Sofa Images/Siba USA)