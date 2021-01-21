Genflow привлекает 11 миллионов долларов инвестиций от BGF – TechCrunch

GenflowLtd., агентство по созданию бренда, базирующееся в Лондоне и Лос-Анджелесе, которое предоставляет платформу электронной коммерции и мобильных технологий, позволяющую влиятельным лицам создавать предприятия, привлекло финансирование в размере 11 миллионов долларов.

Экскурсию проводит британский инвестор BGF. Genflow будет использовать вливание капитала для расширения своего предложения и международной экспансии.

Основанная в 2016 году предпринимателем Шаном Ханифом, чтобы помочь влиятельным лицам в социальных сетях развивать свои бренды и получать доход от своей аудитории, Genflow сочетает в себе традиционные аспекты брендингового агентства, такие как стратегия, дизайн и планирование, и технологическую компанию с собственным набором программ.

Это означает, что Genflow позиционирует себя как платформу брендинга как услуги (BaaS), которая помогает влиятельным лицам разрабатывать свои цифровые и физические продукты, а не продвигать другие бренды, позволяя им запускать свой собственный клуб членов, закрытое сообщество, мобильное приложение или напрямую для потребительского бренда.

Компания поясняет: «Genflow предоставляет полную инфраструктуру от проектирования, разработки, производства и логистики до стратегии, маркетинга и создания контента для увеличения доходов и прибыли».

Genflow заявляет, что его клиентская база – это влиятельные лица, у которых обычно много подписчиков в Instagram и YouTube.

«Genflow позволяет влиятельному человеку начать свой собственный бизнес вместо традиционных сделок с брендами, поэтому, если у кого-то есть аудитория, которая действительно хочет иметь собственную аудиторию, Genflow сделает это за них», – сказал Ханиф. «Мы предоставляем им полную инфраструктуру для начала бизнеса: проектирование, производство, разработка, контент, стратегия и маркетинг – все в одном месте. Это дает нам уникальную возможность работать на очень высоком уровне, что способствует увеличению доходов».

Ханиф говорит, что лидеры мнений обычно обращаются к Genflow либо с идеей, либо когда им нужна помощь, чтобы выяснить, какой бренд они могут запустить. «Мы используем Genlytics, наше внутреннее программное обеспечение, чтобы найти лучший бренд, который они могут выпустить, проверяя свою аналитику, подробно описывая своих подписчиков, бренды, с которыми они работали в прошлом, и выясняя, сколько они могут продать», – объясняет он.

Затем Genflow оснащает клиента и начинает процесс создания бренда, предлагая два широких варианта: закрытый контент, членские клубы, сообщества и мобильные приложения или брендинг, ориентированный непосредственно на потребителя, с использованием физических продуктов.

Первый – это как иметь OnlyFans, Patreon или собственную платформу в социальных сетях. Вторая – классическая игра для электронной коммерции D2C, которая включает в себя проектирование продуктов, работу с заводами для создания образцов и производства продуктов, а затем обработку всей логистики и т. Д.

«В любом случае мы планируем запустить бренд и маркетинговую стратегию, а затем работать с влиятельным лицом, чтобы запустить сам бренд», – добавляет Ханиф.

«Что интересно, обычно у вас возникают проблемы со стартапами, у вас появляется команда, некоторое финансирование, а затем вы пытаетесь найти клиентов. Мы создали« подход аудитории прежде всего », где у нас действительно есть аудитория, и теперь нам просто нужны правильные продукты, и это мгновенный успех. Для наших брендов это ненормально: коэффициент конверсии 5-30%, повторные покупки 20% и возврат рекламы в Facebook 6: 1.

«Мы гордимся тем, что каждый бренд, который мы запустили до сих пор, является прибыльным и растет из года в год, поэтому мы знаем, что наш подход работает».