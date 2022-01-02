Genshin Impact выпустили новый трейлер о новом персонаже Юн Джина

После раскрытия версии 2.4 Genshin Impact, MiHoYo выпустила трейлер с одним из новых персонажей из обновления.

после обнаружения Начиная с версии 2.4 программы Genshin ImpactРазработчик MiHoYo выпустил новый трейлер с одним из новых персонажей, которые появятся в обновлении.

В частности, мы посмотрим на Юн Джин, поскольку она говорит сама за себя о своей предыстории. Мы также видим ее в действии и слышим ее голос в конце оперы, который дал профессиональный артист Пекинской оперы.

Мы знаем, что оно будет доступно, когда обновление выйдет 5 января.

Вы можете посмотреть трейлер ниже. Мы также включили японскую версию, так что вы можете выбрать предпочитаемый язык озвучивания.

Если вы хотите увидеть больше Эффект Джиншин, вы можете взглянуть на Первая игра и много подробностей из версии 2.4.

Мы недавно Интервью MiHoYo об игровых платформах, вдохновении и многом другом. Вы также можете Прочтите наш обзор И смотрите трейлер Посвящается Камисато АякеИ Один с Йоимией в главной ролиИ Покажи одного Сайо, два Сосредоточьтесь на Элой из Horizon Zero Dawn и Кудзё СараИ Кто-то показывает Raiden Shogun, Один Сосредоточение на Сангономия Кокоми, Один шоу ТомаИ Один с участием Аратаки ИттоИ Один с Горо в главной роли, И Один фокус на Шэньхэ.

В настоящее время игра доступна для устройств PS5, PS4, ПК, iOS и Android.