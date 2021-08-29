Genshin Impact получил новый трейлер о Кудзё Сара, воине тенгу

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После раскрытия версии 2.1 Genshin Impact, MiHoYo выпустила новый трейлер, в котором скоро будет представлен один из новых персонажей.
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следующий Представлена версия 2.1 Genshin ImpactMiHoYo выпустила новый трейлер, представляющий одного из новых персонажей, который скоро появится.
Мы по-новому взглянули на Куджу Сару (мы уже видели ее игровой процесс во время этого Последняя прямая трансляция), воин-тенгу, движимый долгом служить от Райдена Сёгуна.
Он выйдет 1 сентября вместе с обновлением.
Вы можете ознакомиться с ними ниже в трейлерах на английском и японском языках, в зависимости от ваших языковых предпочтений.
Вот как это официально описывает MiHoYo.
«Гарантировать, что воля сёгуна всегда будет исполняться, и помочь Великому Сёгуну проявить вечность. Это не только долг Кудзё Сары, но и её искреннее желание».
Если вы хотите увидеть больше Эффект Джиншин, мы опаздываем Интервью MiHoYo об игровых платформах, вдохновении и многом другом. Вы также можете Прочтите наш обзор и смотреть трейлеры Посвящается Камисато АякеА также Один для дневникаА также Покажи одного Сайо, Один Сосредоточение на Райдене Сёгуне, и один в Алоэ из Horizon Zero Dawn.
Более того, вы Подробнее об обновлении 2.1. В настоящее время игра доступна для устройств PS5, PS4, ПК, iOS и Android.
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».