Genshin Impact получил новый трейлер, представляющий нового персонажа Тома

После последнего выпуска Genshin Impact 2.2 MiHoYo выпустила новый трейлер с одним из своих персонажей.

После последней версии Версия 2.2 Genshin ImpactMiHoYo выпустила новый трейлер с одним из своих персонажей.

Взгляните на Тома, вассала клана Камисато из Инадзумы. Он будет доступен на гача 2 ноября.

Вы можете посмотреть трейлер ниже как на английском, так и на японском, в зависимости от ваших языковых предпочтений.

Вот как это официально описывает MiHoYo:

«С Thoma Social всегда есть много интересных встреч и развлечений. Просто такое волнение иногда привлекает незваных гостей … Но не волнуйтесь, Thoma защитит вас».

Если вы хотите увидеть больше Эффект Джиншин, мы опаздываем Интервью MiHoYo об игровых платформах, вдохновении и многом другом. Вы также можете Прочтите наш обзор И смотрите трейлер Посвящается Камисато АякеА также Один с Йоимией в главной ролиА также Покажи одного Сайо, два Сосредоточьтесь на Элой из Horizon Zero Dawn и Кудзё СараА также Кто-то показывает Raiden Shogun, и один Сосредоточение на Сангономия Кокоми.

Более того, вы Подробнее об обновлении 2.2. В настоящее время игра доступна для устройств PS5, PS4, ПК, iOS и Android.