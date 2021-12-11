Genshin Impact получил новый трейлер, чтобы представить Гороу

После последней версии Версия 2.3 Genshin ImpactMiHoYo выпустила новый трейлер с новым игровым персонажем.

Взгляните на Горо, собачьего генерала Сопротивления острова Ватацуми. Он будет выпущен в игре 14 декабря.

Вы можете посмотреть трейлер ниже на английском и японском языках, в зависимости от того, какой язык озвучивания вы выберете.

«Вы слышали? По слухам, если вы потрете заднюю часть ушей гуру перед битвой, вы будете уверены в победе. Трудно сказать, правда ли это, но нельзя отрицать, что прикосновение к острым ушам гуру действительно красивая.»

Если вы хотите увидеть больше Эффект Джиншин, мы опаздываем Интервью MiHoYo об игровых платформах, вдохновении и многом другом. Вы также можете Прочтите наш обзор И смотрите трейлер Посвящается Камисато АякеИ Один с Йоимией в главной ролиИ Покажи одного Сайо, два Сосредоточьтесь на Элой из Horizon Zero Dawn и Кудзё СараИ Кто-то показывает Raiden Shogun, Один Сосредоточение на Сангономия Кокоми, и один шоу Тома.

Более того, вы Подробнее об обновлении 2.3, Который Он выйдет 24 ноября.. В настоящее время игра доступна для устройств PS5, PS4, ПК, iOS и Android.