Genshin Impact Mesmerizing Dream At Sea Web Events Ответы и награды

Помогите Пеймон вспомнить ее сон, используя вдохновение, чтобы заработать Primogems и Mora в мероприятии Mesmerizing Dream на веб-мероприятии Genshin Impact Sea.

Эффект Джиншина Разработчик HoYoverse проводит новое веб-мероприятие Mesmerizing Dream at Sea, действие которого происходит на фоне прекрасного Золотой яблочный архипелаг . Когда ваши приключения на острове подходят к концу, Пеймон и путешественник вспоминают о чудесном отпуске, который они провели с друзьями.

Однако Пеймон недавно приснился сон, но ей трудно вспомнить, что произошло, и она поручает путешественнику помочь ей найти потерянные воспоминания. Это руководство предоставит путешественникам подробную информацию о новом веб-мероприятии Genshin Impact, включая даты начала и окончания, правила игры, правильные ежедневные ответы и награды.

Веб-мероприятие Mesmerizing Dream at Sea от Genshin Impact — расписание и условия участия

Новейшее веб-мероприятие «Завораживающий сон в море» переносит путешественников в чудесную сцену сна со своей спутницей Пеймон. Это веб-мероприятие началось 22 июля 2022 г. и продлится девять дней, а завершится 31 июля 2022 г. в 23:59 по серверному времени.

Онлайн-мероприятие «Прекрасный сон на море» уже онлайн: примите участие в получении Примогемов и помогите Пеймон вспомнить ее сон! продолжительность события

22 июля 2022 г. — 31 июля 2022 г., 23:59 (серверное время) >> Нажмите, чтобы принять участие в мероприятии <https://t.co/DzQk0txICF# Джиншинpic.twitter.com/nr0erdpT8X — ГеншинИмпакт 22 июля 2022 г.

Пассажиры, которым нужна возможность получить дополнительные награды от Primogems и Mora, могут принять участие в этом веб-мероприятии, если они соответствуют определенным требованиям. Им нужно будет иметь рейтинг приключений 32 или выше, чтобы иметь право на участие в этом событии, за которым они затем могут начать следить. страница веб-события.

Веб-мероприятие Magical Dream at Sea от Genshin Impact — подробности игры

Перед началом веб-события путешественники должны использовать свою учетную запись HoYoverse, чтобы войти в событие, а затем выбрать предпочитаемый сервер и персонажа. Вы также можете войти по прямой ссылке из внутриигровой почты, если играете с консоли PS4 или PS5.

Используйте свою учетную запись HoYoverse, чтобы войти в веб-событие. Волшебный сон в море, со страницы мероприятия. (Фото: YouTube/Noxxis Gaming)

После входа в систему вы сможете принять участие в веб-событии, которое начинается с вас и Пеймон в Архипелаге Золотого Яблока, чтобы созерцать приключения. Она расскажет путешественнику, что прошлой ночью ей приснился странный сон, который она изо всех сил пыталась вспомнить.

Основная цель веб-события — помочь Пеймон, войдя в ее мечту и выполнив различные задачи, чтобы получить вдохновение. Как только вы соберете достаточно вдохновения, вы сможете посетить каждый из пяти уровней мечты, каждый из которых открывается каждый день, продолжить диалог и выбрать правильные ответы.

Остров мечты будет открываться ежедневно, чтобы путешественники черпали вдохновение и помогали Пеймон восстановить утраченные воспоминания. (Фото: YouTube/Noxxis Gaming)

Если вы выберете неправильный ответ, вы можете дать Пеймон перекусить, чтобы помочь ей вспомнить, так как неправильный ответ остается на экране. После того, как вы успешно вспомните ее сон, вы сможете получить свои награды по внутриигровой почте.

Удивительная мечта о Genshin Impact на мероприятии Marine Web — ответы

При посещении каждого уровня сна во сне Пеймон будет диалог между путешественником и Пеймон, когда она обсуждает свой сон. Пока она пытается вспомнить, будут варианты диалога, которые подскажут, о чем может быть ее сон, и выбор правильного ответа поможет ей вспомнить его.

▶«разрешить=» ускорение; автоматический старт; носители, закодированные с помощью гироскопа; картинка в картинке «класс = ezlazyload>

Путешественники также могут просматривать прошлые разговоры с Пеймон, чтобы помочь им выбрать правильные ответы на выбор. Ниже мы перечислили вопросы / подсказки и правильные ответы на них, чтобы двигаться вперед в веб-мероприятии Mesmerizing Dream at Sea в Genshin Impact:

Подсказки и ответы на первый день:

Идея №1: Остров был очень знаком. Это может быть первый остров, на котором мы были, но Пеймон, кажется, не прикасается к нему…

Остров был очень знаком. Это может быть первый остров, на котором мы были, но Пеймон, кажется, не прикасается к нему… Ответ №1: Это остров с большим количеством додоко?

Это остров с большим количеством додоко? Идея №2: Как называлась машина, которая в то время везла нас на архипелаг?

Как называлась машина, которая в то время везла нас на архипелаг? Ответ №2: Замок Кабомбал

Замок Кабомбал Идея №3: Когда Пеймон вышел из замка, Пеймон как будто что-то увидел… Это примерное описание того, как он выглядел. Пеймон задается вопросом, что это на самом деле…

Когда Пеймон вышел из замка, Пеймон как будто что-то увидел… Это примерное описание того, как он выглядел. Пеймон задается вопросом, что это на самом деле… Ответ №3: Летающий сундук с сокровищами.

Подсказки и ответы 2-го дня:

▶«разрешить=» ускорение; автоматический старт; носители, закодированные с помощью гироскопа; картинка в картинке «класс = ezlazyload>

Идея №1: Ярко окрашенная лесная свинья… что это может быть?

Ярко окрашенная лесная свинья… что это может быть? Ответ №1: «Модель мечты»

«Модель мечты» Идея №2: Каждый раз, когда путешественники сталкиваются с этим злым летающим существом, возникает головная боль. но почему?

Каждый раз, когда путешественники сталкиваются с этим злым летающим существом, возникает головная боль. но почему? Ответ №2: призрак

призрак Идея №3: Это потому, что среди этих Призраков было живое существо, которое искало помощи у Пеймон… Ниже приведено примерное описание того, как могло появиться это существо. Пеймон задается вопросом, что это на самом деле…

Это потому, что среди этих Призраков было живое существо, которое искало помощи у Пеймон… Ниже приведено примерное описание того, как могло появиться это существо. Пеймон задается вопросом, что это на самом деле… Ответ №3: Хороший проказник (Баке-дануки).

Подсказки и ответы третьего дня:

▶«разрешить=» ускорение; автоматический старт; носители, закодированные с помощью гироскопа; картинка в картинке «класс = ezlazyload>

Идея №1: Это было похоже на инструмент для доставки товаров… Пеймон помнит, что путешественник уничтожил многие из них раньше… Что было…

Это было похоже на инструмент для доставки товаров… Пеймон помнит, что путешественник уничтожил многие из них раньше… Что было… Ответ №1: слизистый шар

слизистый шар Идея №2: Когда к ним подошла Пеймон, подозрительная Пеймон услышала «Йа!» кто он …

Когда к ним подошла Пеймон, подозрительная Пеймон услышала «Йа!» кто он … Ответ №2: Helicurless

Helicurless Идея №3: Но Пеймон помнит, как она выглядит! Вот как это выглядело… что это может быть…

Но Пеймон помнит, как она выглядит! Вот как это выглядело… что это может быть… Ответ №3: Какой-то экстренный корм для птицы (самой Пеймон!)

Гламурный Jinshin Impact Dream на мероприятии Marine Web Event — награды

После того, как путешественники выполнят ежедневные и другие квесты, чтобы вдохновить Пеймон, они смогут помочь ей вспомнить свой сон. До завершения веб-события они смогут получить различные награды, которые не будут доступны после окончания мероприятия.

Путешественники должны использовать вдохновение и предыдущие разговоры, чтобы найти ответы на подсказки. (Фото: YouTube/Noxxis Gaming)

Вот различные призы, которые вы можете получить во время веб-мероприятия и которые должны быть получены вовремя:

Примогемы × 80

IQ героя x 6

Мистическая укрепляющая руда x 8

Освящающее помазание x 4

Мора х 90000

Помогая Пеймон вспомнить ее сон, вы пройдете уровень мечты и получите награды, отправленные на вашу внутриигровую почту. (Фото: YouTube/Noxxis Gaming)

Мы хотим поблагодарить Youtube-каналы Noxxis Gaming И МоКонДо ТВ за их полный мечты гламурный тур по веб-мероприятию Sea в Genshin Impact. Пожалуйста, рассмотрите возможность подписки на их канал для получения дополнительной информации.

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