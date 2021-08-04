Ghost of Tsushima Legends получает автономное издание, обновления, добавление нового режима соперников, освоение снаряжения и многое другое

Призрак Цусимы Многопользовательская кооперативная игра значительно обновилась вместе с выпуском Призрак Цусимы: Режиссерская версия позже в этом месяце. Похоже, Sucker Punch упорно трудился, чтобы добавить и улучшить опыт.

Но прежде чем мы перейдем к обновлениям, самая большая новость заключается в том, что Legends выпускается как отдельная игра. Эта автономная версия Legends, доступная в PlayStation Store по цене 15,99 фунтов стерлингов / 19,99 долларов США, позволит игрокам начать совместную игру без необходимости владеть Призраком Цусимы.

Теперь в самой Legends появился новый игровой режим под названием Rivals. Это соревновательный режим для двух человек, но вы не сражаетесь напрямую с командой противника. В качестве альтернативы, победа над врагами приносит вам «магатаму», которую можно использовать, чтобы вызвать негативные эффекты на ваших противников. Команда, первой победившая все волны противника, становится победителем.

Тогда есть новая система «Мастерство снаряжения». По сути, это дает игрокам в финале нечто большее, к чему можно стремиться, и предлагает более мощное снаряжение: «Это новое расширение системы прогресса и награды Legends. Игроки, получившие снаряжение 110 уровня, теперь смогут связать его с классом и активируйте испытания мастерства ». Это позволит повысить уровень Ки. Активируя испытания мастерства, вы также можете разблокировать новую способность и новые технологии для каждого класса».

Вдобавок к этому вносятся некоторые долгожданные улучшения качества жизни. Во-первых, режим выживания был перебалансирован, чтобы можно было проводить более короткие сеансы. Большая проблема, ведь выживание может длиться час или больше. Также будут добавлены новые испытания на выживание в кошмаре, и новые косметические предметы будут доступны игрокам, которые завершили однопользовательскую кампанию Джина в режиме Новая игра +.

Sucker Punch также обещает «новую порцию контента каждую неделю с 10 сентября по 1 октября, в том числе дополнительную карту Rivals, новые карты Survival, вдохновленные островом Ики и миром Иё, а также новую, более сложную версию Trials of Iyo. прошлого года Raid представляет «Задачи небольшого размера и вводит новый набор онлайн-таблиц лидеров». Это много чего.

О, и, наконец, не имеет значения, являетесь ли вы владельцем Ghost of Tsushima или Director’s Cut на PS5 или PS4. После выхода режиссерской версии 20 августа каждый сможет поиграть со всеми.