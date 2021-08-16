Gigabyte заменит «взрывные» блоки питания, забирая носители в дороге

Следуя очень общим примерам, два их блока питания с большим успехом вышли из строя.Gigabyte предложила альтернативы каждому пострадавшему, в то же время поставив под сомнение методологию, используемую теми, кто в первую очередь поднимает проблему.

в Заявление на сайте компанииGigabyte объясняет, что происходит – две модели блоков питания, GP-P850GM и GP-P750GM, были обнаружены мертвыми по прибытии или искрились до смерти, заявив, что «иногда могут быть случаи, когда пиковая мощность может превышать предполагаемый диапазон использования». .

Затем компания переходит непосредственно к Обработка Nexus для геймеров Видео с прошлой недели Которые публично высветили проблему и, кажется, обвиняют их в том, что они подвергли агрегаты экстремальной нагрузке:

GIGABYTE ценит и принимает во внимание любые отзывы и предложения наших информационных партнеров и профессионалов в области ПК. Третьи стороны уведомили нас о возможных проблемах с отключением GP-P850GM и GP-P750GM при высокой мощности при многократных испытаниях с помощью оборудования с электронной нагрузкой постоянного тока в течение длительных периодов времени вблизи начальной точки от 120% до 150% OPP. Такой уровень расширенного тестирования может сократить срок хранения продукта и компонентов GP-P850GM и GP-P750GM.

Однако этого не произошло! в Nexus для геймеров Видео показало, что устройства иногда могут прибыть мертвыми в коробке до их использования или могут умереть после использования всего лишь нескольких минут, а не «продолжительных периодов» использования Gigabyte.

Что может объяснить, почему, однако, и неоднократные заверения в том, что все их блоки питания сертифицированы по безопасности, Gigabyte также отмечает, что с тех пор эти модели претерпели изменения, И что любой, кто купил любой из затронутых юнитов, может их обменять, при этом пользователи просят связаться с местным центром обслуживания клиентов GIGABYTE.