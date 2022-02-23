Girard-Perregaux Casquette 2.0 показывает время всего за несколько секунд

Если вам нужны цифровые часы, которые не выглядят как мини-смартфон на запястье, то стильных вариантов не так много. Один Альтернатива шоу Timex и Casio от Жерар Перига, который Возрождает классический цифровой дизайн Из семидесятых, где отображение времени Это почти кажется запоздалой мыслью.

Первые настоящие цифровые часы с электронным дисплеем и кварцевым кристаллом для обеспечения точного времени. Гамильтон Пульсар P2 2900 LED Он был выпущен в 1972 году. Он помог начать новую эру часов, которая мало чем отличалась от дней с более ранними смартфонами iPhone, когда компании экспериментировали с уникальным дизайном, пытаясь найти то, что потребители искренне примут. еще в 2020 году, Hamilton выпустила обновленную версию Pulsar P2 2900 LED С обновленным гибридным дисплеем LCD-OLED, который воссоздает внешний вид старого оригинального экрана. с Продолжая эту тенденцию, Girard-Perregaux делает то же самое с еще одним цифровым носимым устройством 1970-х годов.

Т Hamilton Pulsar P2 2900 LED немного напоминали традиционные часы, в которых движущиеся стрелки были заменены цифровым дисплеем. Компания Girard-Perregaux воспользовалась уникальными возможностями часового производства, предоставляемыми электронными инновациями в то время и в 1976 году. Создать Каскет с отображением времени На нижнем краю основного корпуса часов.

Girard-Perregaux перевыпускает Casquette спустя 44 года Такие как Каскет 2.0и пока Характеризуется Более современная электроника внутри, все еще спортивная Очаровательный светодиодный дисплей в стиле Lo-Fi со светящимися красными цифрами. Как и в оригинале, нажатие кнопки на Casquette 2.0 отображает время в течение нескольких секунд, что, по утверждению компании, обеспечит около двух лет автономной работы при среднем ежедневном использовании. Но новая версия уже не просто устанавливает время и дату. Casquette 2.0 добавляет возможность отслеживать время во втором часовом поясе, хронограф и странную функцию «секретной даты», которая автоматически отображает установленную дату один раз в день на 20 секунд в указанное время, чтобы напомнить вам Особая память.

Casquette 2.0 также имеет устойчивый к царапинам корпус и браслет из керамики в сочетании с титаном Grade 5, используемым для кнопок и корпуса. сзади и логотип Girard-Perregaux вверху. Оригинальная Casquette была ограничена 8200-ю. Эта часть была построена в течение двух лет, когда она производилась, но новая версия 2.0 ограничена всего 820 экземплярами по цене 4700 долларов. Дорого, да Но хотите верьте, хотите нет, новая версия Уже распродано онлайн.