Economy

Glencore может выкупить Auhinish Alumina у российской материнской компании

9 апреля, 2022
Marfa Fedoroa

Разговоры об отделении Auhinish Alumina от российской материнской компании были сосредоточены на сделке со швейцарской Glencore, глобальным трейдером металлов, ранее владевшим Co Limerick.

Сообщается, что переговоры быстро продвигаются на фоне давления с целью разорвать контакты между Огенчем и Россией, поскольку международное возмущение нарастает в связи с убийствами на Украине, совершенными вторгшимися войсками Владимира Путина.

Слой сложности добавился прошлой ночью, когда было подтверждено, что Европейский союз вводит санкции против связанного с Кремлем российского олигарха Олега Дерипаски, крупного акционера завода в Лимерике.

Представитель руководства проекта заявил, что санкции, скорее всего, вступят в силу в конце недели.

«У министерства остается понимание того, что Eugench Alumina не подпадает под действие этих санкций», — сказал представитель.

Правительство решительно поддерживает дальнейшую работу глиноземного завода Eugench, который является крупнейшим глиноземным заводом в Европейском Союзе. Это неотъемлемая часть европейской цепочки поставок алюминия и крупный работодатель в Лимерике».

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