Glencore может выкупить Auhinish Alumina у российской материнской компании

Разговоры об отделении Auhinish Alumina от российской материнской компании были сосредоточены на сделке со швейцарской Glencore, глобальным трейдером металлов, ранее владевшим Co Limerick.

Сообщается, что переговоры быстро продвигаются на фоне давления с целью разорвать контакты между Огенчем и Россией, поскольку международное возмущение нарастает в связи с убийствами на Украине, совершенными вторгшимися войсками Владимира Путина.

Слой сложности добавился прошлой ночью, когда было подтверждено, что Европейский союз вводит санкции против связанного с Кремлем российского олигарха Олега Дерипаски, крупного акционера завода в Лимерике.

Представитель руководства проекта заявил, что санкции, скорее всего, вступят в силу в конце недели.

«У министерства остается понимание того, что Eugench Alumina не подпадает под действие этих санкций», — сказал представитель.

Правительство решительно поддерживает дальнейшую работу глиноземного завода Eugench, который является крупнейшим глиноземным заводом в Европейском Союзе. Это неотъемлемая часть европейской цепочки поставок алюминия и крупный работодатель в Лимерике».

Пресс-секретарь также отметил, что Дерипаска ранее уступил свой контрольный пакет акций EN+, матери владельца Ughinish Rusal, и не мог извлечь никакой выгоды из своего миноритарного пакета. EN+ ранее сообщал, что обсуждается возможность «усечения» международного подразделения, включающего Auhinish.

Два человека, знакомые с разговорами о будущем компании, сказали, что Glencore стала предпочтительным кандидатом на приобретение завода в Лимерике, где работает более 400 сотрудников и который является крупным поставщиком для европейской промышленности.

Правительство стремится сохранить рабочие места в Auhinish. Этот процесс имеет стратегическое значение для Европейского Союза, поскольку он обеспечивает производителей необходимым сырьем в период серьезной нагрузки на цепочки поставок.

Завод перерабатывает импортированные бокситы в глинозем, который отправляется во Францию ​​и Швецию и переплавляется в алюминий. Ни Огенч, ни Русал вчера не ответили на вопрос о переговорах. Не подтверждая и не опровергая ссылки, представитель Glencore заявил: «Мы не комментируем слухи или предположения».

подержанный

Условия любой сделки остаются неясными, хотя Glencore рассматривается как явный претендент на приобретение Ughinish Alumina из-за того, что она ранее владела компанией. Glencore вела операцию с 1999 по 2006 год, когда она перешла под контроль Дерипаски.

В последние дни правительство публично заявляло, что ни «Русал», ни «Эн Плюс» вряд ли будут наказаны следующей волной ограничительных мер.

Предположение о том, что ЕС избежит немедленных санкций в отношении материнских компаний, рассматривается как признак того, что Брюссель хочет сохранить производство глинозема в Огенче на благо европейской промышленности.

Но бизнес-лидеры в частном порядке признали растущую обеспокоенность тем, что европейские санкции против Дерипаски могут побудить коллег по бизнесу прекратить торговлю с Огенч из-за ее связей с Россией.

Олигархия — один из самых могущественных императоров России при Владимире Путине. Война с Украиной, которая идет уже седьмую неделю, уже побудила Великобританию наказать г-на Дерипаску, а санкции США в 2018 году побудили его отказаться от своего крупнейшего пакета акций «Русала».

Между тем глава организации РУСАЛ призвал к беспристрастному расследованию убийства мирных жителей в украинском городе Буча и призвал к «суровому наказанию» виновных.