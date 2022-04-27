Global IT приносит российские услуги в Индию

В среду Французская консультативная группа по информационным технологиям (ATOS) подтвердила передачу оказываемых услуг из России в другие страны, включая Индию и Турцию. Афон осуждает войну в Украине. Компания раскрыла в своем отчете о прибылях и убытках за первый квартал, закончившийся в 2022 году.

В отчете о прибылях и убытках Atlos сообщила, что 5 апреля группа подтвердила управляемый выход из своей деятельности в России. Atos предоставляет важные цифровые услуги некоторым своим глобальным клиентам за пределами России.

«Возможность ухода из России потребовала серьезного планирования с точки зрения последствий для бизнес-операций и сотрудников Atos, находящихся там. Atos сосредоточена на управлении последствиями для своих сотрудников в рамках планомерного ухода. В поддержку своих глобальных клиентов группа переносит услуги, предоставляемые в настоящее время из России, в другие страны, включая Индию и Турцию.

Atos объявила о доходах за первый квартал 2022 года.

В первом квартале 2022 года консолидированная выручка Atos составила 2,747 млн ​​евро, что на 2,1% больше по отчетным данным, а на 0,6% меньше в постоянной валюте. В органическом выражении выручка снизилась на 2,4%. Первый квартал 2022 года продемонстрировал заметное улучшение по сравнению с четвертым кварталом 2021 года: выручка сократилась на -5,4% в постоянной валюте и на -6,9% в органическом выражении без учета влияния переоценки контракта на аутсорсинг в Великобритании.

Рудольф Бельмер, генеральный директор Atos, заявил: «Выручка в первом квартале соответствовала нашим ожиданиям и полностью соответствовала квартальной последовательности, включенной в наш прогноз на 2022 год. Несмотря на отрицательные значения, рост выручки в постоянной валюте последовательно улучшался по сравнению с предыдущим кварталом. , благодаря улучшению нашего технологического бизнеса, в то время как цифровая и кибербезопасность остается на положительной территории».

«Мы продолжали активно нанимать сотрудников в рамках нашей деятельности по развитию и превысили нашу цель в первом квартале, набрав в общей сложности 8 200 новых сотрудников, особенно в оффшорных и близлежащих регионах», — добавил Белмер.

Белмер сказал: «Это обнадеживающие признаки того, что группа начала пожинать плоды активного плана капитального ремонта с начала года. Я уверен, что мы предпринимаем правильные шаги, чтобы вывести Atos на путь долгосрочного создания ценности».

В первом квартале 2022 года компания зарегистрировала входной заказ на сумму 2,0 миллиарда евро, что соответствует соотношению балансовой стоимости к счету в размере 72% по сравнению с 96% в первом квартале 2021 года. Этот более низкий уровень не отражает ожидаемую выручку. тенденции на оставшуюся часть года. , поскольку он в первую очередь отражает (i) сроки продления контрактов, поскольку значительные продления произошли в предыдущих кварталах, в том числе в первом квартале 2021 года, и (ii) уменьшение средней продолжительности новых контрактов.

Общий портфель заказов Atlos составляет 23,3 млрд евро, что на 0,7 млрд евро меньше в постоянной валюте по сравнению с концом 2021 года и соответствует выручке за 2,1 года. Полностью квалифицированный портфель составил 6,9 млрд евро, что в целом стабильно по сравнению с концом 2021 года в постоянной валюте.

Общая численность сотрудников составила 111 355 человек на конец марта 2022 г., что на +2,0% больше по сравнению со 109 135 сотрудниками на конец декабря 2021 г. (+1,4% в органическом выражении).