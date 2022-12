God of War Ragnarok получит New Game Plus в 2023 году

Sony Santa Monica объявила, что режим New Game Plus появится в God of War Ragnarok весной 2023 года.

«Мы знаем, что многие из вас просили об этом, поэтому мы рады подтвердить, что New Game Plus появится в #GodofWarRagnarok весной 2023 года», — говорится в официальном аккаунте Sony Santa Monica в Twitter. Мы поделимся более подробной информацией, как только дата релиза станет ближе!

Через несколько месяцев после выпуска в God of War (2018) был добавлен режим New Game Plus. Там игроки могли носить с собой снаряжение и приобретенные способности. Игроки также получили возможность создавать новые наборы доспехов для Кратоса и Атрея, а также возможность превращать заклинания в магию. Новый режим Game Plus также изменил модели атаки валькирий и представил Timed Realm Tears.

Хотя никаких подробностей о режиме New Game Plus в God of War Ragnarok пока не сообщалось, он, вероятно, будет похож на то, что было реализовано в первой игре, например, перенос снаряжения и изменение моделей атаки берсерков, как это было с валькириями.

В обзоре IGN God of War Ragnarok мы сказали: «Захватывающее зрелище и еще более захватывающая сцена, которую нужно контролировать, God of War Ragnarok сочетает в себе действие и приключения, чтобы создать незабываемый новый скандинавский эпос».

