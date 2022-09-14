God of War: Ragnarok содержит новый сюжетный трейлер и ограниченную серию консоли PS5

Прошло некоторое время с тех пор, как Sony дразнила нас следующей частью истории Кратоса. Ранее в этом году, первый взгляд на Бог войны: Рагнарёк Он показал нам отца и сына в поисках изображений бога войны в скандинавской мифологии. В новом трейлере Это было раскрыто во время мероприятия State of the Play в сентябре.Они, по-видимому, нашли его, задаваясь вопросом о своих мотивах, своих поисках и о том, что они вообще знают о так называемой божественности.

Это трейлер, который вызывает сложную историю о том, что на этот раз Кратос, кажется, следует за своим сыном. Вместе они определят, связаны ли они судьбой и пророчеством, или же создадут свою собственную судьбу — и все это, проходя через череду потрясающих визуальных эффектов и стремительных сражений, владея знакомым оружием, таким как Клинки Хаоса и Топор Левиафана.

Между намеками на историю и действие трейлер определенно дразнит то, что выглядит достойным преемником 2018 года. Бог войны — но если этого недостаточно, чтобы убедить вас взять игру, когда она выйдет 9 ноября, Sony надеется, что специальная консоль ограниченного выпуска добьется цели. Беспроводной контроллер God of War Ragnarok DualSense Это бело-голубое платье, украшенное волком и медведем. Двухцветный дизайн настолько тонкий, что вы, вероятно, даже не узнаете его как галстук God of War с первого взгляда. С другой стороны, они не отвратительно уродливы.

Бог войны: Рагнарёки ограниченный выпуск геймпада, оба доступны 9 ноября. Предварительные заказы на консоли открываются 27 сентября.