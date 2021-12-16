Goh Ballet увлекает зрителей за кулисы спектакля «Щелкунчик»

Натаниэль Крейг знает, что значит танцевать сквозь боль. В интервью с прямой, 22-летний юноша вспоминает, каково это было совершать частые скачки на российской танцевальной сцене на выпуске Goh Ballet 2018 года. Щелкунчик.

«У меня все время были очень плохие шины на голени», — говорит Крейг. «И мне просто нужно было поднять себя и подтолкнуть его».

В этом году Крейг получил небольшую травму правой лодыжки, но он храбро попытался снова на репетициях знаменитого балета Петра Ильича Чайковского.

Он один из пяти молодых танцоров, которые показали свои движения. Факт мечты: документальный фильм о Щелкунчике, новый фильм ванкуверского режиссера Райана Маха показывает, что происходит за кулисами ежегодной постановки Goh Ballet.

«Было действительно весело сфотографироваться во время эксперимента и продемонстрировать эту часть процесса, потому что часто все, что может видеть аудитория, — это отполированный, идеальный, законченный продукт», — говорит Крейг.

Чан Хун Го — бывшая прима балерина Канадского национального балета.

Директор Академии балета Го Чан Хун Го не новичок в жертвах, которые принесли Крейг и другие танцоры, готовясь к балету. Щелкунчик. В течение многих лет будучи солисткой Канадского национального балета, ей также приходилось работать до предела.

«Когда людям не ясно, что вы будете хорошо выступать — или что вы идеально подходите для определенной роли или персонажа — изо дня в день требуется больше решимости и сильной воли», — говорит Го. прямой по телефону. «Знаешь, это действительно их дело. И это то, что я должен сказать Натаниэлю: он продолжал в том же духе, несмотря на трудности».

Натали Мэй Диксон — еще одна танцовщица, снявшаяся в документальном фильме Райана Ма.

Танцоры в фильме имеют разное происхождение. Дуглас Оливейра де Соуза — черный беженец из Бразилии, который нашел утешение и развил свою личность с помощью танца.

Он говорит в фильме, что его друзья дома дразнили его, а его отец думал, что он был бы геем, если бы он танцевал.

В фильме Дуглас Оливейра де Соуза рассказывает о издевательствах, которые он испытал в Бразилии перед переездом в Канаду.

Другой танцор в фильме, Ино (Шино) Лю, откровенно говорит: «Мой спорт — балет», что еще раз говорит о безжалостной природе этого вида искусства. В фильме также участвуют два других молодых танцора, Тибека Сиванаритан и Натали Мэй Диксон, которые стремятся быть исключительными.

«Я понимаю, насколько важно для них иметь образцы для подражания — иметь мужество искать то, чего они, возможно, не видели раньше», — говорит Го. «Мне очень нравится поощрять это. Так что это нечто особенное».

Инуо (Шино) Лю считает танцы своим «спортом».

Я был впечатлен тем, что Крейг очень осмеливался заниматься точечной работой и пытаться овладеть классическим китайским танцем.

Крейг говорит, что он брал на себя роли мальчиков, но в основном в китайском классическом танце он танцевал соло в полной женской одежде.

«Это было бы верно в отношении традиций классического китайского танца начала 20 века», — говорит Крейг. «Они не позволяли женщинам выступать. Значит, все роли будут исполнять мужчины. Это было так весело».

Теэпика Шиванаритхан — самая юная танцовщица в фильме.

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