GoldenEye 007: Обнаружены скриншоты отмененной версии Xbox 360 Remaster

В полноценной тридцатиминутной многопользовательской игре был отменен ремастер Xbox Live Arcade для N64 Classic GoldenEye 007. YouTuber Graslu00 участвовал в GoldenEye 007 XBLA (2007) – Longplay, Работая со скоростью 4K / 60 кадров в секунду на эмуляторе Xenia, он дает фанатам представление о том, как бы выглядел ремастер Rare, если бы проблемы с правами не были решены в будущем.Это не первый раз, когда мы видим кадры этого отмененного проекта, который, казалось, был в основном завершен, поскольку в 2016 году появился меньший вид игрового процесса, который показал обновленные визуальные эффекты, возможность переключения между старой и переработанной графикой и многое другое.

Недавнее переосмысление / редизайн GoldenEye 007 был выпущен Activision для Wii в 2010 году, и в нашем обзоре мы сказали: «Что могло закончиться игрой, которая шла на автопилоте и просто полагалась на имя для ее продажи. оказался одним из лучших шутеров от первого лица на Wii. GoldenEye предлагает впечатляющую однопользовательскую кампанию, которая выглядит как новой, так и знакомой, а внимание к многопользовательской игре – то, что большинство поклонников GoldenEye Nintendo 64 связывает с собой – невероятно и то, что редко появляется на консоли Nintendo “.

В видео на YouTube Graslu00 отмечает, что им сказали, что эта версия, вероятно, будет выпущена в той или иной форме для общественности в 2021 году.

Хотя в ближайшее время мы не сможем получить подходящий ремастер GoldenEye, разработчик Hitman IO Interactive работает над новой игрой про Джеймса Бонда, которая «позволит игрокам войти в любимую в мире обувь секретного агента, чтобы с самого начала заработать место 00». Bond Origin Сказка “.

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Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.