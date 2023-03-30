Golf-Reed не ожидает участия участника LIV-PGA Tour в Огасте; Олимпиада Баха — ошибка для российского участия, считает украинская теннисистка Костюк и другие

Вот сводка текущих спортивных новостных лент.

Golf-Reed не ожидает участника LIV-PGA Tour в Огасте

Разрыв между PGA Tour и отдельной серией LIV Golf оставил спорт в суматохе, но чемпионы Masters Патрик Рейд и Бубба Уотсон не ожидают враждебности, когда игроки обоих полей сыграют в Augusta National на следующей неделе. LIV, которая финансируется Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, и PGA Tour находятся в стадии судебного разбирательства с тех пор, как в августе прошлого года несколько игроков LIV подали федеральные антимонопольные иски.

Олимпиада Баха — ошибка для российского участия, считает украинская теннисистка Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила в среду, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ошибся, заявив, что российские и белорусские спортсмены могут вернуться на международные соревнования, поскольку в некоторых видах спорта они уже соревнуются без контакта. Бах использовал пример победы Костюк на турнире WTA в Остине, штат Техас, над россиянкой Варварой Грачевой в финале в начале этого месяца, чтобы подтвердить свою точку зрения во вторник о том, что россияне уже без проблем соревнуются в некоторых видах спорта.

Олимпиада-МОК отвергает обвинения IBA в отношении боксеров

Международный олимпийский комитет в среду отверг обвинения Международной федерации бокса в том, что олимпийский орган неправомерно использовал информацию о официальных лицах бокса.

МОК заявил, что написал письмо президенту IBA Умару Каримлеву и приказал провести полный обзор прогресса IBA в реформах.

Отчет НБА: ночь карьеры Джру Холидей помогает «Бакс Пэйсерс» лучше

Джру Холидей набрал рекордные для своей карьеры 51 очко, а Яннис Адетокумбо оформил свой пятый трипл-дабл в сезоне и привел «Милуоки Бакс» к победе над «Индиана Пэйсерс» со счетом 149–136 в среду вечером в Индианаполисе. Холидей стал всего лишь шестым игроком в истории франшизы «Бакс», набравшим 50 очков в одной игре. Адетокумбо также совершил подвиг, как и вратарь/нападающий Крис Миддлтон. Холидей пошел 20 из 30 с корта в среду, а также потопил 3 из 6 попыток удара из-за пределов дуги.

Украина заявляет, что Международный олимпийский комитет нарушил принципы российских спортсменов

В среду украинские власти предположили, что Международный олимпийский комитет отступает от своих принципов, рекомендуя российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных на фоне войны в Украине. Между тем Кремль заявил, что в заявлении МОК во вторник есть «элементы дискриминации», которые лишат его спортсменов национальных символов на соревнованиях.

Автоспорт — Ферстаппен все еще чувствует погоду в Альберт-парке

Чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен все еще восстанавливается после проблемы с желудком, которая повлияла на его гонку в Саудовской Аравии, и с нетерпением ждет перерыва после воскресного Гран-при Австралии.

Голландец занял второе место после своего товарища по команде Red Bull Серхио Переса в Джидде, несмотря на то, что в выходные чувствовал себя немного раздраженным.

Олимпийские игры — Американский футбол приблизился к полному олимпийскому признанию с одобрения Совета директоров МОК.

Американский футбол сделал предпоследний шаг, необходимый для того, чтобы попытаться войти в программу Олимпийских игр в среду, когда он получил одобрение влиятельного исполнительного совета Международного олимпийского комитета. Теперь IFAF нужно дождаться утверждения решения на октябрьской сессии МОК в Мумбаи, Индия.

Футбол — «Погребенные мечты»: недовольство игроков и болельщиков после того, как Индонезия лишилась права принимать команду U-20

Индонезийские игроки и болельщики были встревожены в четверг после того, как страна была исключена из страны для проведения чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет из-за гнева политиков в стране с мусульманским большинством по поводу участия Израиля. ФИФА лишила Индонезию права на проведение турнира в среду из-за того, что официальный представитель Индонезии назвал невыполнением своих обязательств перед турниром.

Чемпион ANWA по гольфу Дэвис переживает кошмарный старт защиты титула

Действующая чемпионка Анна Дэвис неудачно стартовала в защите своего титула среди женщин в Огасте среди любителей в среду, когда она начала свой тур с пятиборья после нарушения правил турнира. Из-за влажных условий в гольф-клубе Champions Retreat существовало правило, позволяющее игрокам маркировать, поднимать и очищать мяч на фервее, но Дэвис считал, что ложь предпочтительнее.

Теннисистка Кирст Соболенко ошеломляет и выходит в полуфинал Miami Open

Несеяная румынка Сорана Кирстя одержала самую крупную победу в своей карьере, победив в среду чемпионку Australian Open и вторую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:4 6:4 и вышла в полуфинал Miami Open. Кирстя, которая еще не проиграла ни одного сета в Майами и является последним незасеянным игроком в розыгрыше, продемонстрировала ошеломляющую игру, воспользовавшись несколькими внезапными двойными ошибками, и стала лишь третьим человеком, обыгравшим Соболенко в этом году.

(По материалам агентств).