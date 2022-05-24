Gollum был запущен в сентябре

Властелин колец: Голлумпредстоящая видеоигра с Голлумом в главной роли, которая была Впервые он был обнаружен в 2019 году.Наконец, он будет выпущен 1 сентября, объявил во вторник разработчик Daedalic Entertainment. Согласно пресс-релизу, игра будет доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а релиз Switch ожидается «позднее в этом году».

На прошлой неделе я смог увидеть краткий превью игры в Zoom. Если вы знакомы с таинственной природой Голлума из книг и фильмов, вы не удивитесь, узнав, что вам придется много красться, чтобы добраться туда, куда вы хотите. Но видео также показало много пересечений окружающей среды — Голлум провел много времени, карабкаясь по стенам и совершая большие прыжки, чтобы избежать опасностей. У игроков также будет возможность реагировать на такие ситуации, как Голлум или как хороший человек, Смеагол, и ваш выбор может иметь последствия для истории игры в будущем.

Голлум начинает большой месяц для него Властелин колецОн был выпущен день назад Амазон Прайм Видео Властелин колец: Кольца власти телевизионный сериал. И приятно иметь фиксированную дату выпуска большой игры в этом году, особенно после таких игр, как Старфилд, РедвейлИ Дыхание дикой природы продолжение В шоке до 2023 года.