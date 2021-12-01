Google анонсирует набор новых функций Android к концу 2021 года

У Google скоро появится множество новых функций для Android, в том числе новые гаджеты для YouTube Music, Google Play Книг и Google Фото; Новые функции Android Auto; и обновления для Google Ассистента и Google Фото. Компания подробно рассказала о новых функциях В сообщении в блоге.

Самым большим дополнением к автомобилям является то, что с сегодняшнего дня владельцы Pixel 6, Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S21 смогут использовать свой телефон в качестве автомобильного ключа с «совместимыми BMW» в некоторых странах. Google объявила, что работает над Функция автомобильного ключа для Android 12 в мае, в частности, со ссылкой на BMW как на одного из производителей, с которым он будет работать. Google заявляет, что эта функция будет доступна «во всех автомобилях BMW 2020 и 2022 годов», и надеется добавить больше совместимых автомобилей в будущем.

Другие новые функции Android Auto, которые появятся в ближайшее время, включают возможность автоматического запуска автомобильного интерфейса, когда телефон Android подключен к автомобилю, новую кнопку воспроизведения на главном экране, чтобы начать воспроизведение музыки одним касанием, новый поиск значок, чтобы быстро найти музыку, и новые возможности умного ответа на текстовые сообщения.

Новые виджеты также доступны на экране вашего телефона Android для YouTube Music, Google Play Книг и Google Фото. Виджет «Музыка» обеспечивает элементы управления воспроизведением и доступ к недавно воспроизведенным трекам, а виджет «Книги» предоставляет ярлыки для вашей библиотеки. На следующей неделе выйдет новый виджет Google Фото, который можно настроить специально для отображения фотографий определенных людей и домашних животных из вашей библиотеки. Помимо нового виджета, Воспоминания Google Фото Он также начнет отображать тщательно отобранные фотографии и видео таких событий, как канун Нового года, в стандартном интерфейсе Photo Grid.

«Семейный колокол» Google, система напоминаний, напоминающая будильник, может быть Вещание с умных колонок и дисплеев, для работы на мобильных устройствах.

Наконец, Google также сообщил о выпуске новой версии. Функция сброса разрешений на старых телефонах Android, который автоматически отключает разрешения для приложений, которые вы давно не использовали. Эта функция уже доступна для устройств под управлением Android 11 и более поздних версий, но теперь она будет распространяться на устройства под управлением Android 6 и более поздних версий, «начиная со следующего месяца», — заявляет компания, имея в виду свое январское развертывание. Ранее сообщалось, что расширение начнется в декабре.

Как обычно, когда такие функции уходят из Google, эти новые возможности запускаются в самые разные сроки: от «сегодня» для функции ключа автомобиля BMW до «в следующие месяцы» для функции голосового поиска и интеллектуальных ответов Android Auto.