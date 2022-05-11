Google анонсирует новые смартфоны, часы и планшеты на I/O Developer Conference

На своей первой персональной конференции разработчиков за три года Google анонсировала три новых смартфона и свои первые умные часы собственного производства, а также планирует выпустить новый планшет в следующем году. Google также объявил об обновлениях многих своих самых популярных инструментов, включая Карты, Google Translate и основные поисковые продукты.

В среду Google удивил поклонников своей линейки смартфонов, представив два новых флагманских устройства — Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Хотя компания не поделилась многими подробностями, ожидается, что два смартфона будут выпущены этой осенью.

Google также анонсировала смартфон Pixel 6a, который является доступной версией линейки Pixel 6, выпущенной ранее в этом году. Pixel 6a оснащен внутренним чипом Google Tensor и будет доступен в трех цветах — зеленом, белом и черном.

Он будет стоить 449 долларов и будет доступен 21 июля.

пиксельные часы

На рынке нет недостатка в умных часах Android, но теперь Google впервые планирует выпустить новые собственные умные часы.

Компания дразнила широко разрекламированные часы Pixel Watch, которые будут использовать операционную систему Google WearOS и будут совместимы с такими сервисами, как голосовой помощник Google Assistant, Google Maps и Google Wallet.

Интеграция с Fitbit, которую Google приобрела в 2019 году, добавит несколько функций отслеживания активности и фитнеса.

Pixel Watch будут доступны этой осенью вместе с линейкой Pixel 7. Google также представила новый Pixel Tablet, который, по словам компании, будет выпущен в 2023 году.

Пиксельные наушники Pro

Google также анонсировала новую версию наушников Bluetooth под названием Pixel Buds Pro.

Новые наушники доступны в четырех цветах — оранжевом, зеленом, белом и черном — и предлагают такие функции, как активное шумоподавление и объемный звук. Pixel Buds Pro будут стоить 199 долларов и поступят в продажу 21 июля.

Иммерсивные карты

Помимо аппаратного обеспечения, также было выпущено несколько новых обновлений программного обеспечения. Вскоре пользователи Google Maps смогут получить реалистичное представление о конкретных городах с помощью 3D-рендеринга достопримечательностей, ресторанов и предприятий, чтобы лучше визуализировать пространство. В то время как Карты уже предлагают варианты просмотра со спутника и просмотра улиц, Google заявляет, что его новая функция панорамного просмотра объединяет эти два параметра для «создания богатой цифровой модели», которая заставляет пользователей чувствовать, что они находятся на земле.

Скользящая шкала позволит пользователям увидеть, как выглядит местность в разное время суток, насколько она загружена, а также местные условия движения.

Функция Mass View будет доступна в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио в конце этого года на всех мобильных устройствах с операционной системой Google Android. Компания заявила, что планирует добавить больше городов по мере разработки этой функции.

переводчик гугл

Google добавляет 24 языка в свой инструмент для перевода, Google Translate — этот шаг, по словам компании, направлен на крупномасштабные африканские и индийские языки, а также на языки, которым обычно не хватает технологий.

К ним относятся язык кечуа, на котором говорят в Андах, особенно в Перу; лингала — язык, на котором говорят в Демократической Республике Конго; Ассамский, на котором говорят на северо-востоке Индии. и тигринья, на котором говорят в Эфиопии и Эритрее.

Компания заявила, что дополнительные языки увеличивают общее количество, которое инструмент может перевести до 133, и в ближайшие дни они будут доступны для всех пользователей Google Translate.

Новая мера тона кожи

Google запускает новую шкалу оттенков кожи, которая, как они надеются, сделает ее продукты более инклюзивными.

Многие косметические и технологические компании оценивают оттенки кожи на основе так называемой шкалы Фитцпатрика. Разработанный в 1970-х годах дерматологом из Гарварда, он используется для классификации того, как разные оттенки кожи реагируют на ультрафиолетовые лучи (и, таким образом, для прогнозирования риска солнечных ожогов и рака кожи). Хотя у него всего шесть цветов кожи, технологические компании годами использовали его, чтобы информировать обо всем: от цветов смайликов и того, как носимые пульсометры работают с разными оттенками кожи, до попыток сделать искусственный интеллект более справедливым в Facebook.

Компания заявила, что начнет использовать шкалу тонов кожи монаха, разработанную профессором Гарварда Эллисом Монком и включающую 10 различных оттенков. Google использует его, чтобы, например, проверить, насколько хорошо модели ИИ (например, те, которые могут распознавать лица на фотографиях) работают с людьми с разным цветом кожи. Компания также использует метрику в поиске изображений Google, например, позволяя людям сузить запросы изображений, связанных с красотой, по оттенку кожи.

Google также откроет исходный код метрики, чтобы другие могли ее использовать.

виртуальные карты

Google представляет виртуальные кредитные карты, чтобы помочь защитить финансовую информацию пользователей при совершении покупок в Интернете.

Эта функция создает виртуальный номер карты, который пользователи могут автоматически вводить вместо фактической информации о карте на мобильных устройствах Android или в браузере Google Chrome, и скрывает свой реальный номер кредитной карты от компаний, в которых они совершают покупки.

Виртуальные карты будут запущены этим летом — первоначально только для пользователей из США с кредитными картами Visa, American Express и Capital One. Google заявляет, что планирует добавить поддержку MasterCard в конце этого года.

Элементы управления конфиденциальностью поиска

В среду было объявлено о еще одной функции, которая призвана дать пользователям больший контроль над результатами, которые появляются, когда кто-то ищет свое имя в Google.

Эта функция, которая будет развернута в ближайшие месяцы, упростит пользователям запрос на удаление их личной информации, такой как номера телефонов, адрес электронной почты и домашний адрес, из результатов поиска.

Google планирует разрешить пользователям настраивать рекламу, которую они видят во время работы в Интернете, с возможностью выбирать, какие бренды и типы рекламы они хотят видеть, а какие нет.