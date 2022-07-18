Google анонсирует приложения для Android в странной витрине магазина Amazon

В последнее время — особенно с СамсунгGoogle более активно рекламирует экосистему Android и ее возможности. Самый свежий пример — страница магазина/бренда Amazon (в США) под названием «Устройства с Google».

Это отличается от витрины магазина Made by Google (Pixel, Nest, Chromecast и т. д.) тем, что Особенности только для телефонов Android от разных партнеров. На обложке изображен Google Duo с его складными расширениями, YouTube и просмотром Google Maps Live.

Работайте, играйте и подключайтесь прямо из коробки. Получите ваши любимые приложения Google, когда вы делаете покупки с ваших любимых телефонов.

Как ни странно, слово «Android» никогда не упоминается на этой странице магазина Amazon, где основное внимание уделяется приложениям и службам Google, работающим поверх мобильной операционной системы. Марка Android также не фигурирует в «гугл | Samsung‘, но реклама продвигалась в социальных сетях Android.

Есть три столбца поддержки с Google, указывающими на «встроенный» характер. Для поиска есть быстрый поиск через домашний бар с голосовыми запросами, в основном «Google AR», а не «Google Lens» и Assistant.

Встроенные приложения Google охватывают Chrome, Google Password Manager, Google Pay и Gmail как часть рабочего пространства. Наконец, безопасность Google связана с настройками Play Protect, Kids Space (и, возможно, Family Link) и аккаунта Google.

Переходя от главной вкладки магазина Amazon, устройства, которые работают с Google, выделяют четырех OEM-производителей и имеют довольно интересное описание каждого:

OnePlus: лучшие средства безопасности Google сочетаются со сверхбыстрой вычислительной мощностью.

Сопоставление безопасности с производительностью является немного общим, в то время как «вычислительная мощность» практически одинакова по всем направлениям с основными флагами на данный момент.

Рекомендуемые телефоны: OnePlus 9, 9 ПроИ 10 проНорд Н20, Н200.

Samsung: лучшие функции персонализации Google сочетаются с потрясающим дизайном.

Возможный материал, на который вы ссылаетесь, подчеркивая четкий дизайн оборудования.

Рекомендуемые телефоны: S21FE, S22, S22+, S22 Ультра, лицо 3И 3. сложитьА12, А13, А53

Motorola: Лучшее из простоты Google сочетается с бесперебойной работой.

Что касается в основном стандартного характера устройств Moto.

Рекомендуемые телефоны: разр 5gMoto G Stylus 5G, G Pure, G Power, G Play, One 5G Ace, Edge, Edge+

Pixel: полезные телефоны Pixel от Google.

«Полезный» — определенно бренд, который Google использует для описания себя.

Мнение 9to5Google

Впервые мы наткнулись на страницу Google Store как на «спонсорский» баннер в верхней части списка продуктов после поиска на Amazon. Google Mobile Services Shopping был номером один в карусели.

Ощущение Google необходимости рекламы таким образом несколько интересно. Она хочет предстать перед людьми, которые покупают телефоны Android, и убедиться, что они выбирают телефоны с сервисами Play. Это не самая большая проблема в США, но условия всегда могут измениться в будущем и за рубежом.

Между тем, отсутствие имени «Android» в любом месте вряд ли будет отражением потери Google приверженности базовой разработке мобильных ОС, но это может означать изменение бренда, ориентированное на собственные услуги, которые Google явно предоставляет.

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: