Google больше не производит собственные очки дополненной реальности

Google закрыл проект, известный внутри компании как «Iris», созданный для создания очков дополненной реальности. Бизнес заинтересован. Технический гигант разрабатывал очки в течение нескольких лет, но, как сообщается, остановил Iris после волн увольнений и перестановок в компании за последние несколько месяцев. Еще одним событием, повлиявшим на решение Google, стал уход Клея Бэйвора, бывшего главы компании по дополненной и виртуальной реальности, для создания стартапа вместе с со-генеральным директором Salesforce Бреттом Тейлором. Кроме того, сообщается, что Google продолжал менять свою стратегию в отношении очков Iris, что стало источником разочарования для членов команды, работающих над проектом.

когда край Об очках дополненной реальности Iris сообщалось в начале 2022 года, и было сказано, что Google может выпустить устройство в 2024 году. Предполагалось, что очки Iris AR будут выглядеть как обычные очки. Говорят, что ранняя версия похожа на продукт под названием «Focals» от North Corporation, канадского стартапа, который Google приобрел в 2020 году. клевета Более новая версия в видео, показывающем AR-перевод в реальном времени.

Хотя компания прекратила работу над собственным оборудованием AR, Бизнес заинтересован Он говорит, что у него все еще есть большие амбиции в отношении дополненной реальности. Вместо того, чтобы создавать собственное оборудование, Google, по-видимому, решила сосредоточиться на создании «Android для дополненной реальности». Говорят, что компания надеется принять ту же бизнес-модель, которую она использует для своей мобильной платформы, и лицензировать свое программное обеспечение AR для производителей. Прямо сейчас Google занят разработкой Android XR для своих носимых устройств Samsung с «расширенной реальностью». изнутрина новой платформе под названием «micro XR» для очков.

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