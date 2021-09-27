Google, борясь со стандартным штрафом ЕС, критикует регулирующие органы за игнорирование Apple.

Напечатанный на 3D-принтере талисман Android Bugdroid изображен перед логотипом Google на этой иллюстрации, сделанной 9 июля 2017 года. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Google говорит, что Android – это исключительный успех для конкурентов

Европейский союз заявляет, что Apple не является конкурентом из-за меньшей доли рынка.

Решение суда может быть вынесено в следующем году.

Люксембург, 27 сентября (Рейтер) – Alphabet (GOOGL.O) Подразделение Google в понедельник раскритиковало антимонопольные органы ЕС за игнорирование конкурента Apple (AAPL.O) Он предпринял попытку добиться от второго высшего суда Европы отмены рекордного штрафа в размере 4,34 миллиарда евро (5,1 миллиарда долларов), связанного с операционной системой Android.

В начале пятидневного слушания представители Google заявили коллеге из пяти судей в Генеральном суде, что он не ограничивает конкурентов и не причиняет вред пользователям.

Европейская комиссия оштрафовала Google в 2018 году, заявив, что использует Android с 2011 года, чтобы противостоять конкурентам и укрепить свое доминирование в общедоступном поиске в Интернете.

Независимо от судебных правил, Google, Apple, Amazon и Facebook должны будут изменить свои бизнес-модели в ближайшие годы, чтобы обеспечить равные условия для конкурентов, следуя новым жестким правилам, предложенным главой антимонопольного законодательства ЕС Маргрет Вестагер.

«Комитет закрыл глаза на реальную динамику конкуренции в этой отрасли, между Apple и Android», – заявила суду поверенный Google Мередит Пикфорд.

«Слишком узко определяя рынки и преуменьшая строгие ограничения, наложенные очень могущественной Apple, Комиссия по ошибке пришла к выводу, что Google доминирует в мобильных операционных системах и магазинах приложений, хотя на самом деле это был сильный разрушитель рынка», – сказал он.

Пикфорд сказал, что Android – это «история исключительного успеха благодаря силе конкуренции на работе».

Поверенный комиссии Николас Кан отклонил роль Apple из-за ее небольшой доли рынка по сравнению с Android.

«Участие Apple в этом ничего не меняет, – сказал он в суде. – Google и Apple используют разные модели».

Хан сослался на соглашения Google, которые вынуждали производителей телефонов предварительно устанавливать Google Search, браузер Chrome и магазин приложений Google Play на свои устройства Android, а платежи за предварительную установку только Google Search как антиконкурентное поведение.

Он сказал, что доминирование Google в качестве действующего лица и массивные барьеры для конкурентов привели к «благоприятному кругу для Google, но порочному кругу для всех остальных».

Android, бесплатное использование для производителей устройств, присутствует примерно в 80% смартфонов в мире. Это дело является наиболее важным из трех дел ЕС против Google из-за рыночной власти Android. За последнее десятилетие Google взыскал в Европейском Союзе антимонопольные штрафы на сумму более 8 миллиардов евро.

Немецкий производитель телефонов Gigaset Communications GmbH, поддерживающий Google, заявил, что его успех в качестве европейского производителя смартфонов был достигнут благодаря открытой платформе Android, и посетовал на негативное влияние решения комиссии на его бизнес.

«Лицензионный сбор Play Store, взимаемый Google в результате оспариваемого решения, составляет значительную часть стоимости смартфонов Gigaset, ориентированных на потребителей, чувствительных к цене», – заявил суду адвокат компании Жан-Франсуа Беллис.

Тем не менее, лоббистская группа FairSearch, чья жалоба подняла дело комиссии, резко высказывалась по поводу тактики Google в отношении производителей телефонов.

«Google принял классическую стратегию наживки и подмены. Он (они) связали якобы бесплатную операционную систему с открытым исходным кодом, поддерживаемую собственной монополией на поиск, только для того, чтобы закрыть эту систему для конкуренции через сеть ограничений, задействованных в этом случае. , – сообщил суду поверенный Томас Фенги.

Решение может быть вынесено в следующем году. Дело Т-604/18 Google против EC.

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Сообщает Фу Юнь Че. Редакция Кирстен Донован

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