Google будет использовать новые модели искусственного интеллекта для рекламы и помощи авторам на YouTube

- Внутренние документы показали, что Google одобрил несколько проектов искусственного интеллекта, связанных с рекламой, чтобы помочь рекламодателям и создателям YouTube.
- Компания также планирует автоматизировать некоторые виды обслуживания клиентов для своих продуктов, используя новые модели искусственного интеллекта.
- Google работает над собственным продуктом, похожим на стабильную диффузию, для создания изображений.
Генеральный директор Google Сундар Пичаи выступает на сцене во время основного доклада Google I/O на конференции разработчиков Google в Маунтин-Вью, Калифорния, 10 мая 2023 года.
Джош Адельсон | АФП | Гетти Изображений
CNBC узнал, что усилия Google по быстрому добавлению новой технологии искусственного интеллекта в свои основные продукты проникают в сферу рекламы.
Согласно внутренним документам, компания дала зеленый свет планам использования генеративного искусственного интеллекта, подпитываемого большими языковыми моделями (LLM), для автоматизации рекламы и потребительских услуг, поддерживаемых рекламой.
На прошлой неделе Google представила PaLM 2, свой новейший и самый мощный LLM, обученный на множестве текстовых данных, который может давать человеческие ответы на вопросы и команды. Документы показывают, что некоторые группы в Google теперь планируют использовать инструменты на базе PaLM 2, чтобы позволить рекламодателям создавать свои собственные медиаресурсы и предлагать видеоролики создателям YouTube для создания.
Google также тестирует PaLM 2 для молодого контента YouTube, например заголовков и описаний. Для создателей контента компания использовала технологию, чтобы поэкспериментировать с идеей представить пять видеоидей, основанных на, казалось бы, актуальных темах.
В связи с тем, что повальное увлечение чат-ботами ИИ быстро распространяется по технологической отрасли и захватывает магию Уолл-стрит, Google и его коллеги, включая Microsoft, Meta и Amazon, изо всех сил пытаются включить свои самые передовые модели в как можно больше продуктов. Срочность стала особенно острой для Google после публичного запуска в конце прошлого года поддерживаемого Microsoft OpenAI ChatGPT, что вызвало опасения, что будущее интернет-поиска внезапно стало достижимым.
Между тем, после почти двух десятилетий непрерывной и быстрой экспансии Google погрязла в многочетвертном периоде приглушенного роста доходов. Из-за опасений рецессии, нарастающих с прошлого года, рекламодатели теряют бюджеты на онлайн-маркетинг, нанося ущерб Google, Facebook и другим компаниям. Для Google коэффициент конверсии платной поисковой рекламы в этом году снизился в большинстве отраслей.
Согласно документам, помимо поиска, электронной почты и электронных таблиц Google хочет использовать предложения генеративного ИИ для увеличения расходов, увеличения доходов и увеличения прибыли. Документы показывают, что стратегия поддержки клиентов на основе ИИ, вероятно, будет работать более чем в 100 продуктах Google, включая Google Play Store, Gmail, Android Search и Maps.
Автоматизированные чат-боты поддержки могут давать конкретные ответы с помощью простых и четких предложений и позволяют задавать дополнительные вопросы, прежде чем предлагать план рекламы, который лучше всего подходит запрашивающему клиенту.
Представитель Google отказался от комментариев..
Google недавно представил Гугл Дуэт и помощь в чате, позволяющая людям получать ответы на вопросы, связанные с облачными технологиями, простым естественным языком, например, как использовать определенные облачные службы или функции, или получать подробные планы реализации своих проектов.
Согласно документации, Google также работает над собственным продуктом, похожим на стабильную диффузию, для создания изображений. Технология Stable Diffusion, похожая на технологию OpenAI DALL-E, может быстро отображать изображения в различных стилях с текстовыми указаниями пользователя.
План Google внедрить свои последние модели искусственного интеллекта в рекламу неудивителен. На прошлой неделе Meta, материнская компания Facebook, представила AI Sandbox, «полигон» для рекламодателей, где они могут опробовать свои новые инструменты генеративной рекламы на базе AI. Компания также объявила об обновлениях Meta Advantage, своего набора автоматизированных инструментов и продуктов, которые рекламодатели могут использовать для улучшения своих кампаний.
23 мая Google представит рекламодателям новые технологии на своем ежегодном мероприятии. Google Живой маркетинг. Компания не дала подробностей о том, что она объявит, но ясно, что искусственный интеллект будет центральной темой.
«Вы узнаете, как рекламные решения на основе искусственного интеллекта могут помочь расширить ваши маркетинговые знания и добиться значительных результатов в бизнесе в условиях сегодняшней меняющейся экономики», — говорится на веб-сайте мероприятия.
Он смотрит: Искусственный интеллект занимает центральное место на Google I/O
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