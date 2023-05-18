Google будет использовать новые модели искусственного интеллекта для рекламы и помощи авторам на YouTube

Генеральный директор Google Сундар Пичаи выступает на сцене во время основного доклада Google I/O на конференции разработчиков Google в Маунтин-Вью, Калифорния, 10 мая 2023 года.

CNBC узнал, что усилия Google по быстрому добавлению новой технологии искусственного интеллекта в свои основные продукты проникают в сферу рекламы.

Согласно внутренним документам, компания дала зеленый свет планам использования генеративного искусственного интеллекта, подпитываемого большими языковыми моделями (LLM), для автоматизации рекламы и потребительских услуг, поддерживаемых рекламой.

На прошлой неделе Google представила PaLM 2, свой новейший и самый мощный LLM, обученный на множестве текстовых данных, который может давать человеческие ответы на вопросы и команды. Документы показывают, что некоторые группы в Google теперь планируют использовать инструменты на базе PaLM 2, чтобы позволить рекламодателям создавать свои собственные медиаресурсы и предлагать видеоролики создателям YouTube для создания.

Google также тестирует PaLM 2 для молодого контента YouTube, например заголовков и описаний. Для создателей контента компания использовала технологию, чтобы поэкспериментировать с идеей представить пять видеоидей, основанных на, казалось бы, актуальных темах.

В связи с тем, что повальное увлечение чат-ботами ИИ быстро распространяется по технологической отрасли и захватывает магию Уолл-стрит, Google и его коллеги, включая Microsoft, Meta и Amazon, изо всех сил пытаются включить свои самые передовые модели в как можно больше продуктов. Срочность стала особенно острой для Google после публичного запуска в конце прошлого года поддерживаемого Microsoft OpenAI ChatGPT, что вызвало опасения, что будущее интернет-поиска внезапно стало достижимым.

Между тем, после почти двух десятилетий непрерывной и быстрой экспансии Google погрязла в многочетвертном периоде приглушенного роста доходов. Из-за опасений рецессии, нарастающих с прошлого года, рекламодатели теряют бюджеты на онлайн-маркетинг, нанося ущерб Google, Facebook и другим компаниям. Для Google коэффициент конверсии платной поисковой рекламы в этом году снизился в большинстве отраслей.