Google, возможно, уже делает еще один Chromecast с Google TV

Google стремится выпускать новые модели Chromecast очень экономно (сегодня вы все еще можете купить однолетнее устройство 1080p), но они могут быть более мощными с модель гугл ТВ. 9to5Google Ресурсы Он утверждает, что компания уже работает над созданием нового Chromecast с использованием Google TV. Сообщается, что документация и шпионаж раскрыли кодовое имя «Bureal». 9 до 5 Насколько я понимаю, медиацентр Android TV будет запущен позже в 2022 году.

В предполагаемой утечке не упоминаются спецификации, хотя может потребоваться более новая вычислительная мощность с более широкой поддержкой видео. XDA и другие он услышал Android TV потребует поддержки видеоформата AV1 после 31 марта, чего явно нет в текущем Chromecast с Google TV. Компания также может воспользоваться возможностью для рассмотрения распространенных жалоб, таких как посредственное хранилище.

Если утечка верна, вопрос заключается в том, является ли это прямой заменой вашего текущего Chromecast. Учитывая, что текущий Chromecast уже поддерживает 4K HDR, альтернатива кажется вероятной. Очевидно, что любые изменения будут достаточно существенными, чтобы оправдать новый внутренний псевдоним — Google обычно не раздает имена незначительных версий.