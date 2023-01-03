Google выпускает январское обновление Pixel 2022 во вторник.

Согласно Verizon, следующее обновление Google Pixel с январским патчем безопасности будет выпущено завтра.

Обновления Google Pixel обычно начинают выпускаться в первый понедельник месяца, но в этом году это приходится на Новый год. По данным Verizon, это произойдет во вторник. Аналогично прошлому году:

Последнее обновление Pixel 4a: 03.01.2023

Pixel 4a 5G UW Последнее обновление: 03.01.2023

Последний раз Pixel 5 обновлялся 03.01.2023.

Последнее обновление для Pixel 6 — 03.01.2023.

Последнее обновление для Pixel 6 Pro — 03.01.2023.

Последний раз Pixel 6a обновлялся 03.01.2023.

Пиксель 7 последний раз обновлялся 03.01.2023

Последнее обновление для Pixel 7 Pro — 03.01.2023.

Американский перевозчик обновил файл Обновления программного обеспечения устройства Зарегистрируйтесь на день раньше, и ваши Pixel 4a–7 Pro получат их 3 января, а не на следующей неделе. Из-за преждевременного обновления актуальные изменения еще не опубликованы.

Мы не ожидаем ничего серьезного после декабрьского Feature Drop с Андроид 13 QPR1 Только что прибыл, хотя исправления ошибок будут приветствоваться. Например, дома и бумажник Ярлыки, как правило, изначально появляются на постоянно включенном дисплее. Вместо этого следующее большое обновление — QPR2 — Придет в марте.

Это должно быть главное обновление в этом месяце для Пиксельные бутоны Pro Для включения пространственного звука, хотя, вероятно, есть телефонная составляющая.

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