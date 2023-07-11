Google выпустила Android 14 Beta 4, Pixel Tablet и Fold

Android 14 приближается к выпуску для широкой публики с Бета 4 доступна сегодня Для новейших устройств Pixel, включая планшет и новое складное устройство. (Как и в прошлом месяце, фактический выпуск был отложен).

Сегодня мы представляем Android 14 Beta 4 и продолжаем работать над усовершенствованием и производительностью по мере приближения к общедоступному выпуску Android 14. Бета 4 доступна для Pixel Tablet и Pixel Fold, а также для остальных устройств. поддерживаемых устройств семейства Pixel, поэтому вы можете тестировать свои приложения на устройствах с различными форм-факторами и функциями. Работа, которую мы делаем, напрямую улучшает работу с большим экраном и складными функциями.

После стабилизации платформы в прошлом месяце Beta 4 представляет собой почти финальную сборку:

В бета-версиях 4 и 5, а также в других окончательных бета-версиях мы будем отправлять кандидаты на выпуск для окончательного тестирования. Когда тестирование завершено, вы должны выпустить совместимые обновления для своих приложений, SDK, библиотек, инструментов и игровых движков, чтобы пользователи, которые обновляют свои устройства до окончательной версии, имели хороший пользовательский интерфейс.

Исправление ошибок, о которых сообщил разработчик

Другие проблемы решены

Исправлена ​​проблема, из-за которой CredentialManager Регистрация завершается ошибкой, если используется более одного набора учетных данных.

Регистрация завершается ошибкой, если используется более одного набора учетных данных. Исправлены проблемы, из-за которых API HealthConnect в некоторых случаях возвращал исключения нулевого указателя приложениям для подключения.

Исправлены проблемы, которые могли вызывать циклы загрузки и сообщения «приложение не отвечает» на некоторых устройствах.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые элементы пользовательского интерфейса системы не перерабатывались должным образом при переключении между дневным и ночным режимами.

Исправлена ​​системная проблема, из-за которой окно «Картинка в картинке» (PiP) переставало отвечать на запросы при использовании приложения (например, Google Maps) в режиме PiP с последующей блокировкой экрана и повторным открытием приложения путем касания уведомления на экране блокировки.

Исправлена ​​проблема, из-за которой обои экрана блокировки иногда сбрасывались на пустой черный экран при установке новых обоев главного экрана.

Исправлены проблемы, которые вызывали плохую анимацию пользовательского интерфейса в лаунчере.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой диалоговое окно средства выбора намерений отображалось неправильно во время настройки рабочего профиля, что мешало пользователю успешно завершить настройку.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой закругленные границы уведомлений отображались неправильно.

Исправлена ​​проблема, из-за которой устройство иногда не отвечало, если eSIM была отключена.

Исправлена ​​проблема, из-за которой экран блокировки иногда вылетал с пустым черным экраном.

Исправлена ​​проблема с ConnectivityService Это может привести к сбою устройства и перезагрузке в редких случаях.

Это может привести к сбою устройства и перезагрузке в редких случаях. Исправлена ​​проблема, из-за которой ползунок системной громкости иногда застревал на экране.

Исправлены проблемы, из-за которых заголовки для некоторых страниц настроек отображались неправильно, а некоторые области в приложении «Системные настройки» не могли быть доступны при включенном TalkBack.

Исправлена ​​проблема, которая могла привести к сбою регистрации отпечатка пальца, если устройство было повернуто во время регистрации.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой подключенные устройства Bluetooth неправильно классифицировались в системном адаптере вывода звука.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Центр уведомлений не закрывался после нажатия на уведомление для запуска намерения. Исправлена ​​проблема, которая иногда приводила к сбою отображения аналоговых часов при отображении предварительного просмотра фона.

Исправлена ​​проблема, из-за которой наушники Bluetooth иногда соединялись только с правой стороны.

Исправлены проблемы, препятствовавшие правильному воспроизведению анимации запуска приложения.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой уведомления из приоритетной беседы некорректно закрывались при отклонении группы неприоритетных уведомлений.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой лист общего доступа иногда аварийно завершал работу после нажатия кнопки копирования.

Исправлена ​​проблема, из-за которой пользовательский интерфейс не возвращался к рабочему процессу совместного использования листа, если пользователь редактировал изображение из общего листа.

Исправлена ​​проблема, которая иногда приводила к сбою Face Unlock.

Исправлена ​​проблема, из-за которой USB-гарнитура иногда потребляла дополнительное питание при подключении к устройству, которое выполняло вызов Voice over LTE (VoLTE).

Исправлено исключение нулевого указателя, которое иногда приводило к сбою программы запуска после запуска приложения.

Исправлена ​​проблема, из-за которой приложение Google Play Store зависало в рабочем профиле или аварийно завершало работу при использовании устройства с рабочим профилем.

Исправлено несколько проблем, которые в некоторых случаях приводили к сбою пользовательского интерфейса системы.

Исправлены различные другие проблемы, влияющие на стабильность системы.

Вы можете сообщать о проблемах через приложение Android Beta Feedback на устройствах Pixel. Вы можете получить к нему доступ из ящика приложения или через быстрые настройки для регистрации ошибок в трекере Google. Существует также сообщество Android Beta. на реддите.

Android 14 Beta 4 (UPB4.230623.005) с исправлением безопасности от июля 2023 года доступно для планшетов Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a и Pixel. и Pixel Fold, а также эмулятор Android.

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