Google говорит, что Apple «не должна пользоваться издевательствами», вызванными блокировкой iMessage

Google обвинил Apple в том, что она извлекает выгоду из травли в рамках преднамеренной стратегии, направленной на то, чтобы сделать пользователей Android гражданами второго сорта в сервисе iMessage производителя iPhone.

Служба обмена сообщениями Apple включает в себя ряд функций, эксклюзивных для iOS, таких как ПамяткиОн известен тем, что преобразовывает тексты пользователей Android в зеленый цвет вместо исходного синего цвета для iOS. Это превратило iMessage в символ статуса среди американских подростков, создавая давление сверстников на молодых людей, заставляя их покупать iPhone, а иногда даже подвергая остракизму пользователей Android. Появление в групповом разговоре в то время как зеленый пузырь стал для некоторых социальной ошибкой.

Недавний отчет в Журнал «Уолл Стрит Он подчеркнул эту динамику и вызвал реакцию как у команды Android, так и у главы Google по Android Хироши Локхеймера.

«iMessage не должен извлекать выгоду из запугивания. Текстовые сообщения должны объединять нас, и решение есть. Давайте исправим это как одну отрасль» Твиттер на официальном аккаунте Android.

Локхаймер Это было более сурово: «Блокировка iMessage от Apple — это задокументированная стратегия. Использование давления со стороны сверстников и запугивания в качестве способа продажи продуктов неискренне для компании, которая считает гуманность и равенство неотъемлемой частью своего маркетинга. Сегодня существуют стандарты, чтобы это исправить».

Apple заявляет, что доступность iMessage на Android «принесет нам больше вреда, чем помощи»

Хотя стратегия Apple в отношении iMessage давно ясна, Внутренние электронные письма, отправленные руководителями компании То, что появилось во время недавнего опыта Epic Games, подчеркивает осознанную важность этой стратегии. Apple рассматривала возможность сделать iMessage доступным на Android, чтобы привлечь больше пользователей, но пришла к выводу, что это «принесет больше вреда, чем пользы» (по словам исполнительного директора Apple Фила Шиллера). Как сказал другой генеральный директор Крейг Федериги, «iMessage на Android просто удалит [an] Препятствие для семей iPhone дать своим детям телефоны Android».

Вмешательство Google здесь, конечно, не является чисто альтруистическим: компания получит большую выгоду от того, что Apple сделает iMessage доступным на Android. у гугла тоже есть Недавно оплаченный Поддержать производителя iPhone Новое поколение стандартных текстовых сообщений RCS, который призван заменить SMS и уже мобилизовать поддержку Одна из крупнейших американских авиакомпаний.

Google также не в состоянии критиковать стратегии обмена сообщениями других компаний. в виде Арс Техника Монтажер Рон Амадео заметил в твиттере, поисковый гигант известен своей неэффективностью, когда дело доходит до обмена сообщениями, и он только что запустил 13 отдельных приложений для обмена сообщениями Так как iMessage вышел в 2011 году (большинство из них провалились).