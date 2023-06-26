Google дает Find My Device новый слоган

Этим летом Google воспользуется преимуществами более миллиарда устройств Android для идентификации тегов отслеживания и наушников. В рамках этого Find My Device получает новый логотип.

В течение последних нескольких лет значок приложения «Найти мое устройство» на Android представлял собой белую булавку с телефоном в центре на зеленом фоне. Картографический характер приложения передал. Google в 2022 году изменил его, чтобы убрать тени и лучше соответствовать другим современным логотипам.

Когда в феврале приложение «Найти мое устройство» было полностью обновлено с помощью Material You, нам показалось странным, что зеленый значок остался без изменений.

С тех пор мы заметили новый логотип Find My Device. Google продолжает картирование/картографирование местоположения с дизайном перекрестия в четырех цветах компании, которые также вызывают радар и сканирование. Это менее буквально, чем предыдущая версия, но функция «Найти мое устройство» больше не предназначена только для телефонов и уже довольно давно не используется с добавлением планшетов, часов и наушников.

Очевидным визуальным недостатком является то, что логотип будет сливаться с морем других синих/красных/желтых/зеленых значков на ваших телефонах. Зелень, которая вызывала чувство безопасности и немного Android, лучше бы выделила приложение, тем более, что вы можете искать его в панике. В последнее время Google отказывается от использования четырехцветного дизайна в таких приложениях, как Play Books. Однако Google Authenticator и Arts & Culture явно пошли другим путем.

Этот значок должен появиться, когда этим летом будет запущена сеть «Найти мое устройство». Google позволит вам просматривать местоположение ваших трекеров, наушников (которые будут запущены позже) и ваших мобильных устройств. Приложение поможет вам, когда что-то рядом с возможностью воспроизведения звука.

Google заявляет, что «данные о местоположении, полученные из сети, зашифрованы сквозным шифрованием, что гарантирует, что Google не сможет их увидеть или использовать для каких-либо других целей», а более подробная информация о защите конфиденциальности включена перед запуском.

Дилан Рассел Внесите свой вклад в эту статью.