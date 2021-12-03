Google действительно может заставить Pixel смотреть на реальность

Станут ли часы Pixel с Wear OS конкурентом Apple Watch, которого проиграла Android? Фото : Виктория Сонг / Gizmodo

Мельница слухов уже много лет раздражает пользователей Android. Новый отчет предполагает, что, учитывая возможность создания умных часов Android от Google, это, наконец, может произойти.

в соответствии с изнутри Отчет Google работает над умными часами под брендом Pixel вместо Fitbit, что, по предположениям многих, еще может произойти. Приобретение компанией Google Fitbit Он был завершен в начале этого года. Это значит, что часы, скорее всего, будут в том же духе, что и Смартфоны Google Pixel, которые служат демонстрацией того, что программное обеспечение Google может предложить другим производителям телефонов Android.

Согласно отчету, т В офисах Google умные часы называют «Rohan», и это хорошо! Он круглый, а не квадратный, как Apple Watch, и у него нет физической рамки. Ожидается, что часы будут предлагать базовые фитнес- Функции отслеживания, такие как количество шагов и сердце Модифицированный монитор, а также другие функции, используемые Fitbit . В отчете Insider указывается на конкретную интеграцию Fitbit с продуктом под названием «Nightlight», еще одно внутреннее кодовое имя, которое мало что говорит нам о том, что он может делать.

Неясно, действительно ли эти часы Он будет называться Pixel Watch. . Кодовое имя «Руан» также было введено. несколько раз до отсев Как Джон Проссер, который Я показал Что он утверждает Умные часы Google представили в апреле (хотя кто знает, законны ли они).

В последние несколько лет Google активно реформировал отдел носимых устройств. Я получил немного ископаемоетехнология затем купил Фитбит, и хотя это пиксельные часы В какой-то момент этот час казался неизбежным, но так и не наступил. Недавно Google Ребрендинг Программное обеспечение Wear OS на базе Android программа Я сотрудничал с ней Samsung вернет последние часы проприетарной операционной системы в Wear OS . Теперь вы можете попробовать новый Носите ОС на некоторых умных часах, включая Samsung Galaxy Watch 4. Помогли почасовые продажи Увеличивает Доля рынка носимых устройств Android за последние несколько месяцев.

G / O Media может получить комиссию

Но всего этого еще недостаточно, чтобы переместить иглу туда, где она должна быть. Google должен предложить что-то уникальное соревноваться с Apple Watchкоторая доминировала на рынке в течение многих лет и подтолкнула Умные часы — это больше, чем просто аксессуар для телефона В комплекте сантехника.

Google, вероятно, сильно полагается на то, что его данные могут сделать для вашего здоровья и фитнеса. В сентябре компания распустила свое подразделение здравоохранения, но это больше походило на реструктуризацию, поскольку она преследовала другие инициативы в области здравоохранения. Рик Остерло, глава отдела устройств Google, Упоминается в этом году на Google I / O ( Потом снова через запятую С участием край) Что компания будет работать над объединением своих усилий по охране здоровья потребителей с Fitbit, чтобы она могла «расти и объединяться». Надеюсь, они подключаются к Android. Умные часы, которые действительно стоит надеть.