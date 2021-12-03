Google действительно может заставить Pixel смотреть на реальность

Мельница слухов уже много лет раздражает пользователей Android. Новый отчет предполагает, что, учитывая возможность создания умных часов Android от Google, это, наконец, может произойти.
в соответствии с изнутри ОтчетGoogle работает над умными часами под брендом Pixel вместо Fitbit, что, по предположениям многих, еще может произойти. Приобретение компанией Google Fitbit Он был завершен в начале этого года. Это значит, что часы, скорее всего, будут в том же духе, что и Смартфоны Google Pixel, которые служат демонстрацией того, что программное обеспечение Google может предложить другим производителям телефонов Android.
Согласно отчету, тВ офисах Google умные часы называют «Rohan», и это хорошо! Он круглый, а не квадратный, как Apple Watch, и у него нет физической рамки. Ожидается, что часы будут предлагать базовые фитнес-Функции отслеживания, такие как количество шагов и сердце Модифицированный монитор, а также другие функции, используемые Fitbit. В отчете Insider указывается на конкретную интеграцию Fitbit с продуктом под названием «Nightlight», еще одно внутреннее кодовое имя, которое мало что говорит нам о том, что он может делать.
Неясно, действительно ли эти часы Он будет называться Pixel Watch.. Кодовое имя «Руан» также было введено. несколько раз до отсев Как Джон Проссер, который Я показал Что он утверждает Умные часы Google представили в апреле (хотя кто знает, законны ли они).
В последние несколько лет Google активно реформировал отдел носимых устройств. Я получил немного ископаемоетехнология затем купил Фитбит, и хотя это пиксельные часы В какой-то момент этот час казался неизбежным, но так и не наступил. Недавно Google Ребрендинг Программное обеспечение Wear OS на базе Android программа Я сотрудничал с ней Samsung вернет последние часы проприетарной операционной системы в Wear OS. Теперь вы можете попробовать новый Носите ОС на некоторых умных часах, включая Samsung Galaxy Watch 4. Помогли почасовые продажи Увеличивает Доля рынка носимых устройств Android за последние несколько месяцев.
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Но всего этого еще недостаточно, чтобы переместить иглу туда, где она должна быть. Google должен предложить что-то уникальное соревноваться с Apple Watchкоторая доминировала на рынке в течение многих лет и подтолкнула Умные часы — это больше, чем просто аксессуар для телефона В комплекте сантехника.
Google, вероятно, сильно полагается на то, что его данные могут сделать для вашего здоровья и фитнеса. В сентябре компания распустила свое подразделение здравоохранения, но это больше походило на реструктуризацию, поскольку она преследовала другие инициативы в области здравоохранения. Рик Остерло, глава отдела устройств Google, Упоминается в этом году на Google I / O (Потом снова через запятуюС участием край) Что компания будет работать над объединением своих усилий по охране здоровья потребителей с Fitbit, чтобы она могла «расти и объединяться». Надеюсь, они подключаются к Android. Умные часы, которые действительно стоит надеть.
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