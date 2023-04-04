Google Диск незаметно (а потом дернул) ввел ограничение на создание файлов для всех пользователей

Google ввел ограничение на количество файлов, которые вы можете создать и сохранить на Диске. Как я уже упоминал ранее Арс Техника И Cnet. Компания подтвердила край Это изменение позволило бы вам создать на Диске не более 5 миллионов файлов, даже если бы вы заплатили за дополнительное хранилище. Но вскоре после этого Google отозвал это изменение, заявив, что «будет изучать альтернативные способы обеспечения комфортного опыта для всех».

Недавно мы выпустили системное обновление ограничений для объектов на Диске, чтобы обеспечить стабильность и повысить производительность. Об этом говорится в твите Google.. «Хотя это затронуло лишь небольшое количество людей, мы отменяем это изменение, пока изучаем альтернативные способы обеспечить отличный опыт для всех».

Ограничение в 5 миллионов файлов применяется только к тому количеству файлов, которое вы хотите Создает На диске – не всего файлов подписчик к вашему драйву. Это означает, что у вас могло быть более 5 миллионов файлов в системе, если только они не были созданы вами.

Представитель Google Росс Ричендервер первоначально сказал, что это изменение было сделано для того, чтобы «поддерживать высокую производительность и надежность» и что оно должно помочь предотвратить «неправомерное использование» систем компании. По словам Ричендрфера, если вы достигнете предела, вы получите уведомление и сможете обратиться в службу поддержки Google для решения проблемы.

Google не предупредил тех, кого затронуло новое введенное ограничение, до того, как оно произошло

Хотя 5 миллионов могут показаться смехотворным количеством файлов для загрузки одним человеком, некоторые пользователи на самом деле достигли этого предела. в Опубликовано на Реддите замечен раньше Арс Техника И Cnet, пользователь с 7 миллионами файлов на Диске сказал, что Google внезапно остановил их от создания новых файлов в феврале, несмотря на то, что они не достигли лимита хранилища в 2 ТБ, за который они платили. Между тем, многие другие пользователи находятся на Трекер проблем Google На сайте говорится, что они столкнулись с файлом обложки примерно в то же время и сначала подумали, что это ошибка. READ Outriders выпускают гномов Marvel's Avengers • Eurogamer.net

Как указано в сообщении Reddit, ограничение на количество файлов означает, что любой, у кого есть 2 ТБ хранилища со средним размером файла более 400 КБ, превысит лимит файлов до того, как у него закончится место для хранения. Другими словами, некоторые пользователи могут платить за больше места для хранения, чем они могут фактически использовать, если только они не решат сжать свои файлы в zip-папки.

Основываясь на отзывах пользователей, похоже, что Google не предупредил тех, кого коснулось новое введенное ограничение. до Так оно и было, и после вступления политики в силу им пришлось переместить или сжать избыточные файлы. Также не похоже, что Google обновил Google Один или Поддержка рабочего пространства Страницы отметить в шапке, хоть так и написано Движки общего рабочего пространства Он может содержать не более 400 000 файлов. В то время как у большинства людей, вероятно, нет 5 миллионов файлов, хранящихся на Диске, Google мог бы, по крайней мере, предупредить тех, кто делает надлежащее предупреждение.

Обновление от 4 апреля в 3:11 утра по восточному времени: Обновлено, чтобы сказать, что Google переборщил.