Google добавляет чат с искусственным интеллектом в Gmail и Документы

Google углубляет свои усилия в области генеративного искусственного интеллекта, представив во вторник функции, которые позволяют пользователям создавать текст в Gmail и Документах с использованием технологии искусственного интеллекта компании.

Компания тестирует продукты искусственного интеллекта и делает их доступными для ограниченного числа пользователей рабочей области, включая Gmail и инструменты повышения производительности Google.

«Являетесь ли вы занятым специалистом по кадрам, которому необходимо создать собственное описание работы, или родителем, создающим приглашение на вечеринку по случаю дня рождения вашего ребенка в хакерской тематике, Workspace сэкономит вам время и усилия при написании первого издания», — Джоанна Вулич-Райт, Вице-президент по продуктам Google Workspace, — написал он в своем блоге. «Просто введите тему, о которой вы хотите написать, и черновик будет создан для вас сразу же».

Генеративный ИИ был самой горячей темой в технологиях в этом году после того, как стартап OpenAI из Сан-Франциско представил ChatGPT в ноябре и быстро его увидел. ChatGPT позволяет пользователям задавать вопросы или делать запросы и отвечать удивительно сложными и творческими ответами. Крупные технологические компании сейчас спешат использовать аналогичные возможности в своих продуктах.

С помощью Google Test пользователь может перейти в текстовое поле в электронном письме и ввести «Черновик электронного письма для команды». Приложение выведет благодарственное письмо из трех абзацев, которое пользователь может отредактировать, уточнить или превратить в маркированный список. Пользователь также может попросить программу повторить попытку.

Google может похвастаться более чем 3 миллиардами пользователей Workspace. Сюда входят потребители и компании, которые платят за подписку.

Крупнейшим конкурентом Google на рынке является Microsoft 365, пакет для повышения производительности, который, до октября 2022, он назывался Office 365. Microsoft, ведущий инвестор OpenAI, обсудит программное обеспечение для искусственного интеллекта и повышения производительности на онлайн-мероприятии. Размещено на LinkedIn Четверг.

Представитель Google сообщил CNBC, что компания предлагает ранний доступ к новым функциям для потребителей, а также для некоторых деловых и образовательных пользователей. Компания не сообщила, когда она выпустит новые возможности, а также не сообщила, будут ли дополнительные функции включены в существующие пакеты и будут ли они стоить дороже.

Google заявил, что планирует позже в этом году добавить дополнительные функции искусственного интеллекта в Workspace, включая создание формул в Sheets, автоматически сгенерированные изображения в Slides и ведение заметок в Meet.

Недавно компания запустила предупреждение «красный код» для сотрудников, чтобы они ответили на ChatGPT. В прошлом месяце Google заявил, что добавит функции искусственного интеллекта в доминирующую поисковую систему Интернета. Отдельно генеральный директор Google Cloud Томас Куриан заявил во вторник, что компания начала тестировать сервис для создания чат-ботов для бизнеса. Облачный бизнес включает в себя рабочее пространство.

«Мы очень взволнованы возможностями генеративного ИИ и возможностями, которые он откроет», — написал Куриан. Куриан сказал, что эта технология поможет людям выразить себя, позволит разработчикам новых приложений и изменит «то, как работают компании… и из чего они сделаны».

Он смотрит: По словам Алекса Кантровица из Big Technology, у Google может быть преимущество второго хода благодаря технологии чат-ботов.